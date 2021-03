DHL, Hermes & Co: Bester Paketdienst in Deutschland gekürt

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv fünf große Paketdienste getestet. Das positivste Ergebnis zuerst: Im Test werden bis auf eine Ausnahme alle versendeten Pakete letztlich erfolgreich ausgeliefert. Beim Transport geht es allerdings nicht selten ruppig zu. 15,2 Prozent aller Pakete seien unsachgemäß behandelt worden, kritisiert das DISQ. Gemessen wurde dies mittels Stoßindikatoren, die in den Paketen angebracht waren. Zudem ist die Verpackung bei gut 30 Prozent der Pakete beschädigt oder verschmutzt.

Und auch dieses Ärgernis dürftest du kennen: Trotz Anwesenheit werden immerhin rund 13 Prozent der Sendungen nicht direkt den wartenden Empfängern zugestellt. Stattdessen landete das Paket in einer Filiale oder einem Paketshop.

Pakete mit langer Laufzeit: Test im Weihnachtsgeschäft

Die Tests wurden – wie das DISQ einräumt – unter erschwerten Bedingungen erstellt. Denn er wurde im Vorweihnachtsgeschäft 2020 durchgeführt. Nie wurden mehr Pakete in Deutschland transportiert wie in diesen Wochen. Entsprechend lag auch die durchschnittliche Versanddauer der Pakete bei 2,6 Tagen;

Punktabzug gab es auch beim Service. Sowohl am Telefon wie auch bei E-Mail-Anfragen machten die Tester Defizite aus. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten oft teils oberflächlich und ohne klaren Kundenbezug“, heißt es vom DISQ. Dagegen sei der Online-Service auf den Websites der Paketdienste insgesamt gut.

Beim Preis für den Paketversand zeigten sich zwischen den fünf getesteten Paketdiensten zum Teil erhebliche Unterschiede. So kannst du zum Beispiel bei der Aufgabe eines mittelgroßen 3-Kilo-Pakets mehr als 50 Prozent sparen, wenn du den richtigen Paketdienst wählst.

Top 5: Die besten Paketdienste

Testsieger im Test von DISQ ist DHL mit dem Qualitätsurteil „gut“ (79,6 von 100 Punkten). Der Paketdienst erreicht in der Preisanalyse ein sehr gutes Ergebnis und schneidet zudem in der Serviceanalyse am besten ab. Alle im Test versendeten Pakete seien erfolgreich und auf die gewünschte Art zugestellt worden, teilte das Testunternehmen mit. Auch der Versicherungsschutz sei vergleichsweise umfangreich. Hinzu komme, dass DHL über die größte Anzahl an Annahmestellen mit Personal verfügt. Und auch beim Online-Service sei DHL der beste unter den getesteten Anbietern. „Die Preise sind insgesamt attraktiv, bei der Abholung von Sendungen bietet DHL die im Test günstigsten Konditionen“, heißt es von den Testern.

Rang zwei belegt Hermes (Qualitätsurteil: „gut“, 77 Punkte). In den Versandtests stellt das Unternehmen alle versendeten und abgeholten Pakete auf die gewünschte Art zu und erzielt ein gutes Ergebnis. In allen Paketgrößen sei Hermes vergleichsweise günstig. Den Online-Service von Hermes bewerten die Tester als nutzerfreundlich, ein Chat diene „zur schnellen und einfachen Kontaktaufnahme“.

Den dritten Rang nimmt GLS (Qualitätsurteil ebenfalls „gut“, 73,9 Punkte) ein. Der Paketdienst bietet bei Selbstabgabe von Paketen durchweg günstige Konditionen und belegt in dieser Teilkategorie der Preisanalyse Rang eins. Am Telefon beraten die Mitarbeiter inhaltlich verständlich; E-Mail-Anfragen werden korrekt und strukturiert beantwortet.

Auf Platz vier landete DPD mit 71,4 Punkten, was immer noch einem gut entspricht. UPS erreichte mit 57,1 Punkten gerade einmal ein ausreichend. Hier machte der hohe Preis des Dienstleisters die Wertung zunichte – beim Service erreichte UPS Platz 3.

Nur wenige Testpakete verschickt

Der Test umfasste nach Angaben des DISQ einen umfangreichen Versandtest, der die Paketaufgabe und -auslieferung, die Versanddauer sowie die Versandoptionen berücksichtigte. Den Umgang mit den Paketen auf dem Versandweg prüften die Tester mittels Stoßindikatoren. Allerdings, so ist in den Details der Studie zu lesen, haben die Tester gerade einmal 10 Bewertungen des Versands pro Paketdienst vorgenommen. Das ist erschreckend wenig. Zum Vergleich: genau so oft wurde die telefonische Hotline und der Kontakt per Mail getestet. Zwar ist der Test vom Deutschen Institut für Service-Qualität durchgeführt, dennoch sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass die Kernaufgabe eines Paketdienstes im Transport der Pakete liegt.

Immerhin: Die Gesamtwertung generieren die Tester jeweils zur Hälfte aus dem Serviceteil und aus dem Preisaspekt. Der tatsächliche Versand wiederum macht 60 Prozent der Service-Bewertung aus und ist damit insgesamt der wichtigste Punkt in der Bewertung.