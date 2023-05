Deutschlandticket: Bahn bietet neue Fahrrad-Lösung an

Denn was oftmals nicht bekannt ist: Während ein echtes Fahrrad oder E-Bike je nach Verkehrsverbund unterschiedlich viel extra kostet und im überregionalen Regionalexpress eine Tageskarte 6 Euro kostet, ist ein Klapprad komplett kostenlos. Das gilt auch beim Deutschlandticket. Nun hat die Deutsche Bahn angekündigt, dir hier ein entsprechendes Angebot zu machen, dass die Nutzung von Klapprädern oder auch Falträdern forcieren soll. Zusammen mit dem Londoner Faltradspezialisten Brompton bietet die Deutsche Bahn ein neues Abo an: Für 41 Euro im Monat kannst du ein – nach Bahn-Angaben – hochwertiges Faltrad mieten und dieses kostenlos in Bus und Bahn mitnehmen.

Fahrrad in Bus & Bahn: Ein Jahr Klapprad für 492 Euro

Die Falträder lassen sich einfach und schnell zu einem tragbaren Paket zusammenklappen und sind so besonders platzsparend. Das macht die Mitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln sehr komfortabel. Jeder, der schon einmal versucht hat, an einem Wochenende beispielsweise mit dem Fahrrad in einem Regionalexpress von Berlin an die Ostsee zu kommen, weiß das zu schätzen. Zusammengefaltet zählen die Räder als Gepäckstück. Das ist auch interessant für Pendler, die das Rad unabhängig von Fahrradfahrkarten und Sperrzeiten in Bus und Bahn mitnehmen. Insbesondere für den Weg vom und zum Bahnhof sind die Falträder eine flexible Lösung, wenn der Weg zum Bahnhof nicht zu lang ist.

Im monatlichen Abonnementpreis von Bahn und Brompton sind Lieferung innerhalb Deutschlands, Versicherung sowie ein umfangreicher Service-Check nach sechs Monaten inklusive. Den Vertrag schließt du nicht mit der Deutschen Bahn, sondern direkt mit Brompton. Die Vertragslaufzeit beträgt zwölf Monate und endet dann automatisch. Für das Jahr Nutzung zahlst du also 492 Euro. Willst du das faltbare Rad dann behalten, kannst du entweder dein Abo verlängern, oder dir ein neues Brompton-Faltrad „zu einem vergünstigten Preis“ kaufen. Details dazu gibt es bisher aber nicht.

Die Lieferung des Rades soll binnen zehn Arbeitstagen nach der Bestellung erfolgen. Den Karton sollst du für den Rückversand aufbewahren. Auch für die Wartung brauchst du den Karton, denn dein Rad sollst du an einen Brompton-Servicepartner schicken. Für die Zeit der Wartung sollst du ein Ersatzrad erhalten.

Wichtig in Zusammenhang mit der Versicherung: Damit die Diebstahlversicherung greift, musst du dein Rad an einem abgeschlossenen Ort abstellen. Sie greift nicht, wenn das Rad unbeaufsichtigt im Freien gelassen wird – unabhängig davon, mit welchem ​​Schloss es gesichert wurde. Heißt also: Sollte es dir vorm Supermarkt geklaut werden, hast du ein Problem.