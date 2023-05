Deutschlandticket: Diese Änderung ist in Planung

Denn schon im kommenden Jahr könnte das Deutschlandticket – auch als 49-Euro-Ticket bezeichnet – für Familien und Studenten günstiger werden. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Verkehrsausschusses hervor. Wie verschiedene Medien unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP berichten, sollen Studenten weniger bezahlen und Familien ihre Kinder mitnehmen können. „Familien werden beim 49-Euro-Ticket noch zu wenig bedacht. Das Fahren mit Kindern ist noch immer zu teuer“, wird die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julia Verlinden, von der Nachrichtenagentur zitiert.

Deutschlandticket: Mitnahmeregelung für Kinder ab 2024?

So müssen derzeit Familien mit Kindern nicht nur für die Erwachsenen Tickets zu je 49 Euro kaufen, sondern auch für jedes Kind, das älter als sechs Jahre ist. Das bedeutet für Familien mit zwei Kindern monatliche Kosten von fast 200 Euro für das Deutschlandticket. Beim Fernverkehr der Deutschen Bahn wiederum sind Kinde bis 14 Jahren komplett kostenlos, sofern sie auf dem Fahrschein eingetragen sind.

Dem Bericht nach hat sich die Ampel-Koalitionspartner nun darauf geeinigt, dem Vorschlag der Grünen, das Ticket sozial weiterzuentwickeln. Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel soll es daher eine „familienfreundlichere Regelung“ für die Mitnahme von Kindern und Jugendlichen geben. Details sind aber noch unklar. „Gerade für Familien, die ihren Alltag ohne eigenen PKW organisieren, wird die familienfreundliche Mitnahme eine große Hilfe sein“, heißt es den Berichten zufolge von Verlinden.

Außerdem soll es ein neues Extra-Ticket für Studenten geben. Sie sollen künftig als eine Art Semesterticket monatlich 29,40 Euro für das Ticket zahlen. Eine Arbeitsgruppe der Länder hat dem zuständigen Koordinierungsrat eine entsprechende Forderung vorlegen. Der Bund muss dem noch zustimmen. Der Fahrschein soll wie das Semesterticket für alle Studentinnen und Studenten einer Hochschule gelten und in deren Semesterbeitrag eingepreist werden. Der Start soll möglichst zum Wintersemester erfolgen. Bisher gilt das Semesterticket in der Regel nur in einem sehr lokalen oder regionalen Bereich. Studenten, die heute das Deutschlandticket nutzen wollen, müssen es in der Regel zusätzlich zum Semesterticket kaufen und zahlen so doppelt.

