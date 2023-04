Deutschlandticket ab sofort erhältlich: So bekommst du das 49-Euro-Ticket

Lange war es unklar, ob ein Projekt wie das Deutschlandticket wirklich Realität wird. Neben der Frage der Finanzierung mussten auch alle regionalen Verkehrsunternehmen in Deutschland an Bord geholt werden. Ein mögliches Startdatum wurde immer weiter nach hinten verschoben. Doch jetzt ist es endlich so weit: Das Deutschlandticket kann ab sofort gekauft werden und ist ab dem 1. Mai gültig.

Hier bekommst du das Deutschlandticket

Das Deutschlandticket ist über eine Vielzahl an Vertriebskanälen verfügbar. Wir zeigen dir drei Wege, wie du an dein Ticket für den Nahverkehr für ganz Deutschland kommst.

Deutsche Bahn

Einer der einfachsten Wege, das Deutschlandticket zu kaufen, führt über die Deutsche Bahn. So ist das Ticket auf der Website der DB und in der App „DB Navigator“ verfügbar. Diese gehört zu den meistgenutzten Apps in Deutschland und dürfte auf den meisten Smartphones ohnehin bereits installiert sein.

Deutschlandticket App

Neben der App der Deutschen Bahn gibt es auch spezielle Apps nur für das Deutschlandticket. Hier sind insbesondere zwei Anbieter zu nennen. Die Deutschlandticket-App wird vom privaten Anbieter Hansecom Public Transport Ticketing Solutions entwickelt und zeichnet sich durch ein schlankes Design und eine einfache Bedienung aus.

Einen anderen Ansatz verfolgt das Unternehmen Mobility Inside mit ihrer App Dein Deutschlandticket. So bietet man nicht nur eine deutschlandweite Verbindungssuche, sondern auch zahlreiche Angebote für Bike-, Scooter- und Car-Sharing in der App an.

Lokale Verkehrsunternehmen

Auch viele lokale Verkehrsunternehmen bieten das Deutschlandticket über ihre eigenen Ticket-Apps an. So kannst du das deutschlandweite Ticket für 49 Euro über die gewohnte App deines Verkehrsverbundes beziehen.

Job- und Semester-Tickets

Besitzer eines Jobtickets können dieses wahlweise zu den gewohnten Konditionen fortführen oder zum Deutschlandticket wechseln. Statt 49 Euro kostet das Ticket hier dann nur noch 34,30 Euro, da der restliche Anteil vom Arbeitgeber übernommen wird. Beziehst du das Deutschlandticket über deinen Arbeitgeber, wird es nicht digital, sondern als Chipkarte ausgegeben.

Für Studierende ändert sich zum aktuellen Zeitpunkt nichts und das Semester-Ticket läuft zu den gewohnten Konditionen weiter. Jedoch arbeiten einige Bundesländer daran, dass Studierende die Differenz zwischen Semester-Ticket und Deutschlandticket zahlen und so upgraden können. In NRW kostet das Semester-Ticket aktuell beispielsweise 33,70 Euro, so wären noch 15,30 Euro zu entrichten.

Fahrrad-Mitnahme und Erste-Klasse-Upgrade

Viele Monatskarten enthalten bisher Zusatz-Regelungen wie die kostenfreie Mitnahme von Fahrrädern. Dies ist mit dem Deutschlandticket nicht möglich. Jedoch arbeiten einige Verkehrsverbünde bereits an diversen Zusatzoptionen. Diese sind dann jedoch nicht deutschlandweit, sondern nur in der jeweiligen Region nutzbar. In NRW soll es beispielsweise ab Juli für 39 Euro im Monat ein Zusatzticket für die Fahrradmitnahme und für 69 Euro ein Erste-Klasse-Upgrade geben. Im Verkehrsverbund Oberelbe wird sogar ein ICE-Upgrade angeboten.