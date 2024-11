Deutsche Telekom überrascht mit neuer Kundenflut

Der Telekom ist es auch im dritten Quartal 2024 gelungen, die Kundenzahl im wichtigen Mobilfunkgeschäft kräftig zu steigern. Zwischen Juli und September legte die Zahl der aktiven SIM-Karten im Netz des Bonner Unternehmens um 1,73 Millionen auf 66,92 Millionen zu. Während sich die Zahl der Vertragskunden um 365.000 auf 26,20 Millionen erhöhte, kletterte die Zahl der aktiven Prepaidkarten sogar um 1,36 Millionen auf 40,72 Millionen. Getrieben wurde das Prepaid-Wachstum primär durch M2M-Karten aus der Automobilbranche.

Deutsche Telekom wächst im Mobilfunk stärker als die Konkurrenz

Wie gut die Kundenentwicklung im Mobilfunk wirklich ist, zeigt sich mit einem Blick auf den Wettbewerb. Vodafone konnte die Zahl der Vertragskunden im dritten Quartal nur um 34.000 auf 19,32 Millionen steigern. Telefónica Deutschland, Muttergesellschaft von O2, erreichte ein Vertragskundenplus von 188.000 auf 28,53 Millionen. Im Prepaid-Segment weisen Vodafone und Telefónica in ihren aktuellen Quartalsberichten sogar negative Kundenentwicklungen aus.

Die Telekom konnte unterdessen auch bei den geschalteten Breitbandanschlüssen wachsen. Und zwar um 38.000 auf in Summe 15,14 Millionen. Von den in Eigenregie betreuten Kunden nutzen inzwischen 49 Prozent einen Tarif mit mindestens 100 Mbit/s im Downstream. Gleichzeitig ging im dritten Quartal aber die Zahl der klassischen Festnetzanschlüsse um 41.000 auf 17,21 Millionen zurück. Einen MagentaTV-Vertrag nutzen inzwischen 4,59 Millionen Kunden. Das IPTV-Angebot wuchs im abgeschlossenen Quartal um 77.000 Kunden. Die Zahl der Teilnehmeranschlussleitungen (TAL), die Wettbewerber für die Bereitstellung eines eigenen DSL-Tarifs im Netz der Telekom anmieten, reduzierte sich um 161.000 auf 2,02 Millionen.

Starkes Wachstum auch im Ausland

Auch im Ausland legte die Telekom bei den Kundenzahlen zu. Vor allem in den USA. Hier kletterte die Kundenzahl im Mobilfunk um 1,6 Millionen auf 127,49 Millionen – davon 102,19 Millionen Vertragskunden (+1,56 Millionen). Im restlichen Europa steigerte die Telekom ihre Mobilfunk-Kundenzahl um 425.000 auf 49,71 Millionen. Die Zahl der Handy-Vertragskunden legte dabei im Berichtszeitraum um 176.000 auf 27,76 Millionen zu. Hinzu kommen 8,05 Millionen Festnetzanschlüsse (+12.000), 7,15 Millionen Breitband-Kunden (+47.000) und 4,38 Millionen TV-Kunden (+41.000).

All das sorgte im Jahresvergleich für einen um 3,4 Prozent gestiegenen Umsatz. Konzernweit setzte die Telekom im dritten Quartal 28,50 Milliarden Euro um. Davon steuerte das Geschäft im Ausland 76 Prozent bei. Unter dem Strich stand ein Gewinn in Höhe von 2,96 Milliarden Euro. Vor einem Jahr waren es nur 1,92 Milliarden Euro. Aufgrund der gut laufenden Geschäfte hob die Telekom ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr an.