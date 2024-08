Deutsche Telekom: Kunden stürmen die Netze

Die Deutsche Telekom hat das zweite Quartal des laufenden Jahres mit einem gewaltigen Kundenplus im Mobilfunk abgeschlossen. Das teilte der Bonner Telekommunikationskonzern am Donnerstag in Bonn mit. Weniger erfolgreich lief es im Festnetz, wo die Kundenzahl ein weiteres Mal zurückging. Allerdings auf einem vergleichsweise niedrigem Niveau.

Deutsche Telekom jubelt über Kundenansturm

Laut dem am Donnerstag vorgelegten Quartalsbericht für den Zeitraum zwischen April und Juni legte die Kundenzahl der Telekom im Mobilfunk um 1,91 Millionen zu; so stark wie selten zuvor. Insgesamt stehen nun 65,19 Millionen Mobilfunkkunden in den Telekom-Bilanzen. Der Bestand an Vertragskunden erhöhte sich um 346.000 auf 25,49 Millionen, jener an Prepaid-Kunden um 1,56 Millionen auf 39,35 Millionen. Allein die Marken Telekom und congstar steuerten 311.000 neue Vertragskunden im Mobilfunk bei.

Die Zahl der Festnetzanschlüsse verringerte sich hingegen um 40.000 auf 17,25 Millionen. Gleichzeitig legte die Zahl der geschalteten Breitbandzugänge aber um 41.000 auf 15,10 Millionen zu. Dazu zählen inzwischen mehr als 1,2 Millionen reine Glasfaseranschlüsse. Bei den TV-Kunden verzeichnete der Konzern in Deutschland ein Plus von 114.000 auf 4,51 Millionen. Hier wirkte sich neben der Fußball Europameisterschaft auch der Wegfall des Nebenkostenprivilegs im Kabel-TV-Geschäft positiv aus.

Enormes Kundenplus in auch in den USA

Ausgesprochen stark auch die Performance in den USA. Hier legte die Mobilfunk-Kundenzahl um 5,02 Millionen auf 125,89 Millionen zu; davon erstmals rund 100 Millionen Vertragskunden. Im restlichen Europa verbesserte sich der Bestand an Mobilfunkkunden um 450.000 auf 49,29 Millionen; davon 27,59 Millionen Vertragskunden.

Den Umsatz konnte die Telekom im zweiten Quartal verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 4,3 Prozent auf 28,39 Millionen steigern. Der in der Branche besonders relevante Service-Umsatz verbesserte sich sogar um 4,9 Prozent auf 24,09 Millionen Euro. Der Gewinn legte um 35,6 Prozent auf 2,09 Millionen Euro zu. Für den Ausbau der eigenen Netze investierte die Telekom zuletzt 3,86 Millionen Euro; 16,3 Prozent weniger als noch vor einem Jahr.