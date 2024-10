Telekom: Millionen Kunden verlieren bekannte Funktion

Am 1. Januar 1998 war es erstmals möglich, im Festnetz über einen anderen Anbieter als die Deutsche Telekom zu telefonieren. Und das, ohne den Anschluss wechseln zu müssen, was damals ohnehin noch gar nicht ging. Möglich wurde das mit einem Verfahren namens Call by Call, die Vorwahl vor der Vorwahl. Egal, ob das Ferngespräch durch Deutschland, das Telefonat in den Nachbarort oder ein Gespräch ins Ausland: Call by Call machte das Telefonieren schon 1998 so günstig wie noch nie – auch wenn 19 Pfennig pro Minute (heute 9,71 Cent pro Minute) für ein Festnetzgespräch heute viel zu teuer wären.

Call by Call überflüssig dank Flatrates?

Inzwischen haben Flatrates auf dem Handy und im Festnetz Call by Call zumindest für innerdeutsche Gespräche nahezu überflüssig gemacht. Doch noch immer kannst du mit der „Vorwahl vor der Vorwahl“ Geld sparen – wenn du ins Ausland telefonierst. Doch die Tage der günstigen Vorwahl sind gezählt. Am 31. Dezember 2024 ist endgültig Schluss – egal, über welchen Anbieter du telefonierst.

Der Grund: Die Telekom schaltet die technische Plattform, die für die Abrechnung notwendig ist, ab. Das geschieht im Einvernehmen mit den betroffenen Anbietern. Denn während die Telekom Call by Call 1998 aufgrund regulatorischer Maßnahmen einführen musste, ist der Dienst seit vielen Jahren freiwillig. Nur durch eine Zusammenarbeit zwischen dem Branchenverband VATM und der Telekom wurde eine Abschaltung bereits 2019 verhindert. Auch 2022 einigte man sich über eine nochmalige Verlängerung. Doch jetzt ist endgültig Schluss.

Ab Januar wirst du also Vorwahlen beginnend mit 010 nicht mehr nutzen können. Damit sind auch Gespräche ins Ausland für 1 Cent und weniger nicht mehr möglich. Zumindest für europäische und stark nachgefragte Ziele hat die Telekom inzwischen ihre Gesprächspreise deutlich gesenkt.

Das sind die Alternativen

Viele Ziele kannst du über andere Verfahren günstig erreichen. Einerseits kannst du über Mobilfunkanbieter wie Lebara oder Ortel Mobile in einige Länder sehr günstig telefonieren. Alternativ gibt es mit Calltrough ein Verfahren, bei dem du zunächst über eine 0180-Rufnummer einen Sprachcomputer anrufst und dieser dann deine Verbindung ins Ausland aufbaut. Du zahlst nur die Kosten zur 0180-Nummer – übrigens auch vom Handy aus. Welche Anbieter es gibt und für welche Länder Sie ihre Dienste anbieten, zeigt ein Tarifrechner auf teltarif.de.