Preissenkung bei der Deutschen Bahn: Das musst du wissen

Wie die Bahn mitteilt, sinken die Ticketpreise im Fernverkehr der Deutschen Bahn um rund 10 Prozent. Dank der reduzierten Mehrwertsteuer werden Sparpreise und Flexpreise damit deutlich günstiger. Um 10 Prozent sinken auch die Preise für die BahnCard 100, für Streckenzeitkarten, zur Mitnahme von Fahrrädern sowie für die Sitzplatzreservierung.

Wie berichtet, kostet der Super Sparpreis – bislang für 19,90 Euro im Verkauf – künftig 17,90 Euro. Mit BahnCard-Rabatt liegt der neue Einstiegspreis für den Fernverkehr bei 13,40 Euro. Nach Angaben der Bahn ist das der niedrigste reguläre Preis für eine Fahrkarte im Fernverkehr seit der Bahnreform 1994.

Ab wann werden die Tickets günstiger?

Die neuen Ticketpreise werden nach Angaben der Deutschen Bahn ab Neujahr – also 1. Januar 2020 – um 5 Uhr in den Systemen eingepflegt. Ab 5 Uhr am Neujahrsmorgen kannst du damit die günstigeren Tickets auf der Bahn-Webseite und per App kaufen.

Bekomme ich Geld für schon gekaufte Tickets zurück?

Nein. Es gilt der Preis und somit auch die Mehrwertsteuer zu dem Zeitpunkt, an dem du das Ticket gekauft hast. Der Zeitpunkt der Fahrt ist dabei nicht maßgeblich. Hast du ein Ticket mit 19 Prozent Mehrwertsteuer gebucht führt die Bahn auch diesen Betrag an das Finanzamt ab.

Preissenkung bei Bahncard 25 und Bahncard 50 noch unklar

Noch keine Entscheidung gibt es zur BahnCard 25 und BahnCard 50. Hier müssen sich Bund und Länder einigen. Insgesamt rechnet die DB allein durch die Absenkung der Mehrwertsteuer im Fernverkehr mit einem jährlichen Plus von fünf Millionen Fahrgästen. Bereits über die vergangenen fünf Jahre hinweg habe die DB rund 20 Millionen Reisende im Fernverkehr hinzugewonnen. Ende dieses Jahres werden erstmals über 150 Millionen Reisende in ICE– und IC/EC-Zügen unterwegs gewesen sein.

Mehr Reisende heißt auch vollere Züge. Um dem entgegenzuwirken, investiert die DB in neue Züge. Derzeit erreicht die DB alle drei Wochen ein neuer ICE 4. In den kommenden Jahren investiert das Unternehmen mehr als zwölf Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung der Fahrzeugflotte.

Warum nur 10 Prozent Preissenkung?

Die Mehrwertsteuer sinkt von 19 Prozent auf 7 Prozent, das sind 12 Prozentpunkte. Die Bahn spricht aber von einer Preissenkung von 10 Prozent. Warum? Der Grund ist einfach: Minus 10 Prozent heißt: Ein 119 Euro-Ticket setzt sich heute zusammen aus 100 Euro Ticketpreis netto und 19 Euro Mehrwertsteuer. Ab Januar kostet das gleiche Ticket dann nur noch 107 Euro. Die Preisdifferenz von 12 Euro entspricht einer Preissenkung von rund 10 Prozent.

Warum wird der Regionalverkehr nicht billiger oder gar teurer?

Im Regionalverkehr gilt bis 50 Kilometer bereits der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent. Fahrten über 50 Kilometer werden ab Neujahr grundsätzlich ebenfalls vom reduzierten Steuersatz begünstigt. Bewegst du dich allerdings mit der Fahrt innerhalb eines Verkehrsverbundes, so wird die Weitergabe noch dauern. Die Bahn spricht dabei von einem halben Jahr Verzögerung.

