Deutsche Bahn: Mit diesem neuen Ticket kannst du Geld sparen

Mit dem Aktionsangebot Flexpreis Aktion testet die Deutsche Bahn, wie eine neue Ticketart bei ihren Fahrgästen ankommt. Bis zum 9. Dezember kannst du hier Fahrkarten kaufen, bei denen zumindest ein Teil der Strecke im Fernverkehr zurückgelegt werden muss. Buchbar ist es nur online über bahn.de und den neuen DB Navigator als digitales Ticket, nicht aber am Schalter.

Bahn-Ticket ist eine Mischung aus Sparpreis und Flexpreis

Die Besonderheit beim Flexpreis Aktion ist, dass er eine Mischung aus dem bisherigen Flexpreis und dem bisherigen Sparpreis ist. Denn anders als ein Flexpreis-Ticket ist das Ticket mit dem Namen Flexpreis Aktion nicht stornierbar oder umtauschbar. Ausnahme ist ein Zeitraum von zwölf Stunden nach der Buchung. Das Ticket ist aber – anders als ein Sparpreis – am Reisetag in jedem Zug der Strecke nutzbar. Es gibt keine Zugbindung und je früher du das Ticket buchst, desto günstiger soll es sein. Obendrein gibt es City-Tickets für Abreise- und Zielort, Rabatt für Inhaber der Bahncard 25 und 50 und in der 1. Klasse ist eine Sitzplatzreservierung enthalten.

Das Ticket eignet sich somit für dich, wenn du weißt, dass du an einem bestimmten Tag fahren wirst, aber noch nicht genau abschätzen kannst, zu welcher Zeit. Das kann beispielsweise bei Geschäftsreisen der Fall sein, wenn du noch nicht weißt, wie lange ein Meeting oder eine Veranstaltung dauert. So musst du nicht mehr gestresst auf die Uhr schauen, weil dein fest gebuchter Zug möglicherweise schon bald fährt, das Meeting aber nicht zum Ende kommt.

Wie groß ist die Ersparnis beim Flexpreis Aktion?

Testweise haben wir im Rahmen einer Probebuchung eine Fahrt gewählt, die in etwa einem Monat von Berlin nach Bielefeld führt. Fährst du an diesem Tag morgens mit dem ICE und legst dich mit einem Sparpreis auf einen Zug fest, kannst du schon für 17,90 Euro fahren. Du kannst das Ticket bei der Bahn aber nicht stornieren (Super Sparpreis). Mit Zugbindung und Stornierungsmöglichkeit sowie einem City-Ticket zahlst du immer noch günstige 21,90 Euro. Ein normaler Flexpreis, den du bis zu einen Tag vorher stornieren und bei dem du an diesem Tag jeden Zug nehmen kannst, würde 111,30 Euro kosten.

Buchst du hingegen den neuen Flexpreis Aktion und verzichtest auf die Möglichkeit der Stornierung, zahlst du noch 94,60 Euro. Alle Preise lassen sich durch eine Bahncard noch um 25 bzw. 50 Prozent reduzieren, sodass ein Ticket mit dem Flexpreis Aktion auch 47,30 Euro kosten kann.

Das Erkaufen der Flexibilität kostet also im Vergleich zum Sparpreis vergleichsweise viel. Gleichzeitig bietet der Aktionstarif dir aber auch etwas Ersparnis, wenn du auf eine Stornierung verzichten kannst. Kleiner Tipp: Seit der Vorstellung des neuen Fahrplans vergangene Woche kannst du auch schon Tickets für Weihnachten kaufen; Fernverkehrstickets werden mit Einführung des neuen Fahrplans als Flexpreis-Variante knapp 5 Prozent teurer. Künftig soll mehr Wettbewerb für sinkende Preise sorgen.