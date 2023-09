Bahn zeigt neuen Fahrplan: mehr Züge und kürzere Reisezeiten

In den vergangenen Jahren hat die Deutsche Bahn massiv in neue Züge investiert. Aktuell kommt alle drei Wochen ein neuer ICE auf die Schienen und erweitert die Flotte, statt alte Züge zu ersetzen. So kann man auch zum Fahrplanwechsel im Dezember mehrere, neue Verbindungen anbieten.

ICE-Highlights im neuen Fahrplan der Deutschen Bahn

Die größten Neuerungen bringt der neue Fahrplan für Reisende aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet nach Berlin und von München und Nürnberg in die deutsche Hauptstadt. Eine neue ICE-Linie verbindet künftig Berlin über Wuppertal mit Köln im Zweistundentakt. Dadurch entfällt alle zwei Stunden die Zugteilung in Hamm und der komplette Zug fährt weiter über das Ruhrgebiet nach Düsseldorf. So können sich Bahn-Reisende auf beiden Verbindungen über deutlich mehr Sitzplätze und eine rund 10 Minuten kürzere Reisezeit freuen. Außerdem entsteht durch die zusätzliche Linie ein 30-Minuten-Takt zwischen Berlin und Hannover.

Die Sprinter zwischen Berlin und München sind nun doppelt so oft wie zuvor unterwegs. So werden ab Dezember auf der Route Berlin – Halle – Erfurt – Nürnberg – München bis zu 14 Fahrten pro Tag und damit beinahe ein Stundentakt angeboten. Zusätzlich gibt es einen neuen, noch schnelleren Sprinter, welcher Berlin ohne Zwischenhalt mit Nürnberg und München verbindet. Dieser verkehrt dreimal pro Tag und verkürzt die Reisezeit zwischen den beiden Städten auf 3:45 Stunden.

Die neuen ICE-Verbindungen im Überblick

Verbesserungen auch für kleinere Städte

Neben neuen Reisemöglichkeiten zwischen den Großstädten führt die Deutsche Bahn auch Verbesserungen für kleinere Städte ein. Auf der Strecke zwischen Nürnberg, Jena und Leipzig sind nun künftig fünf IC pro Tag und Richtung statt zuvor einem unterwegs. Mit Rudolstadt in Türingen und Ludwigsstadt in Bayern werden zwei Städte neu an den Fernverkehr angeschlossen. Gegenüber dem Regionalverkehr sparen Reisende hier künftig 30 Minuten.

Auch in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine neue Bahn-Verbindung mit dem IC: So bekommen Magdeburg und Hamburg eine neue IC-Direktverbindung mit Halt in Stendal. Und für die Verbindungen „Leipzig – Magdeburg – Schwerin – Rostock“ sowie „Norddeich – Magdeburg – Potsdam – Berlin“ kommt je eine zusätzliche Fahrt pro Tag und Richtung hinzu.

Die Änderungen im IC-Fahrplan der Bahn

Wann kann man die Bahn-Tickets kaufen?

Alle neuen Verbindungen werden ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember angeboten. Der Ticketverkauf startet am 11. Oktober. Ab diesem Zeitpunkt kannst du die neuen Bahn-Strecken auch im DB-Navigator finden. Dieser hat gerade erst ein großes Update mit neuem Design erhalten.

Neben den neuen Verbindungen bei Tag bietet die Deutsche Bahn erstmals auch wieder Nachtzüge an. Diese werden in Kooperation mit der Österreichischen Bundesbahn realisiert und bringen dich über Nacht von Berlin nach Wien, Brüssel oder Paris.

