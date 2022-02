DAZN bundesweit ohne Internet empfangbar – mit Rabatt

Die Preiserhöhung bei DAZN hat hohe Wellen geschlagen. Stolze 29,99 Euro monatlich berechnet der Sport-Streamingdienst jetzt, wenn du monatlich kündigen willst. Bei einem Jahresabo sind es immerhin „nur“ 24,99 Euro monatlich – nur bei jährlicher Zahlung gibt es einen weiteren Rabatt. Bis zum 31. März bietet Vodafone aber allen Interessierten einen Rabatt an. Wer das Vodafone DAZN–Paket zu seinem regulären TV-Tarif hinzubucht, zahlt dafür monatlich nur 12,99 Euro. Bei einer direkten Buchung bei DAZN fallen 24,99 Euro an. Das bedeutet einen Rabatt von 12 Euro monatlich.

Der Preis von 12,99 Euro gilt über die gesamte Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Zudem gibt es einen Freimonat und das Angebot umfasst neben dem Zugriff auf die DAZN-App auch den Zugang zu den beiden linearen TV-Kanälen „DAZN 1“‘ und „DAZN 2“. Diese bieten die jeweils wichtigsten Übertragungen aus der Bundesliga und UEFA Champions League als klassischen Kabel-Empfang an. Damit sind sie auch zu sehen, wenn die Streaming-Server bei DAZN nicht funktionieren, das Internet ausfällt oder dein Internetanschluss zu langsam ist. Beide linearen Sender sind ab sofort auch in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg verfügbar. Damit sind sie erstmals bundesweit im Kabelnetz zu sehen.

Die beiden HD-Sender von DAZN bieten etwa 16 Stunden täglich die besten Sportinhalte von DAZN, darunter zum Beispiel Top-Spiele der Bundesliga am Freitag und Sonntag und der UEFA Champions League. Das genaue Programm orientiert sich an den beiden bereits seit einiger Zeit in tausenden Gastronomie-Betrieben in Deutschland und Österreich verfügbaren linearen Kanälen und kann jederzeit unter anderem über die EPG-Funktion des Empfangsgerätes abgerufen werden, wie jeder anderen Fernsehsender auch. Zusätzlich ist das gesamte DAZN-Angebot als Stream verfügbar. Du bekommst also mit den linearen Kanälen einen Mehrwert gegenüber der direkten Buchung bei DAZN – und zusätzlich einen ordentlichen Rabatt.

Neuer Standard-Receiver bei Vodafone

Mit dem Preis von 12,99 Euro ist der Preis für DAZN übrigens auch bei Vodafone gestiegen. Bisher kostete das Angebot dort monatlich 9,99 Euro. Der neue Preis von 12,99 Euro gilt für Neukunden bis mindestens Ende März – danach wird das Vodafone DAZN-Paket teurer und auf ein mit der direkten Buchung über DAZN vergleichbares Preisniveau angehoben.

Das Angebot steht für alle GigaTV- und Horizon-Nutzer, Kunden mit Basis-Kabelanschluss sowie für alle Vodafone TV-Tarife in Verbindung mit einer Smartcard zur Verfügung. Seit dieser Woche liefert Vodafone den Kabelkunden als Standard-Receiver übrigens die neue GigaTV Cable Box 2 aus. Sie ist nun auch bundesweit in allen Kabel-TV-Tarifen erhältlich.