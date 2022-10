Bruce Willis kehrt auf die Leinwand zurück! Das sind die Details

Allem Anschein nach hat sich der Schauspieler Bruce Willis noch nicht völlig von seiner Schauspielkarriere verabschiedet. Nachdem Bruce Willis seine Karriere zunächst aus gesundheitlichen Gründen beendet hatte, gibt es nun überraschende Neuigkeiten. Bruce Willis kehrt auf die Leinwand zurück – jedoch gänzlich anders, als man erwarten dürfte. Wir haben alle wichtigen Details für dich zusammengefasst.

Bruce Willis kehrt auf die Leinwand zurück – Filme mit dem beliebten Darsteller?

Bruce Willis erfreut sich noch heute einer großen Fangemeinde. Bekannt wurde der Schauspieler durch die „Stirb langsam“-Filme, mit denen ihm sein großer Durchbruch gelang. Im Alter von 67 Jahren wurde bei dem Schauspieler jedoch Aphasie diagnostiziert, sodass er seine Schauspielkarriere für beendet erklärte. Das Tückische an der Krankheit Aphasie stellt die Schwierigkeit dar, Sprache zu verstehen oder zu formulieren. Grund dafür sind Schäden an bestimmten Hirnregionen, die durch Hirninfektionen, Hirntumoren, Schlaganfällen, Schädeltrauma oder neurodegenerativen Erkrankungen entstehen können. Für einen Schauspieler, der sich in Rollen hineinfühlen und Text verstehen muss, ist das eine vernichtende Diagnose.

Doch kurz bevor die Erkrankung ihn zu beeinträchtigen begann, soll der Schauspieler die Rechte an seinen Bildern an eine russische Deepfake-Firma verkauft haben. Mithilfe dieser Bilddaten soll man einen digitalen Zwilling des Schauspielers erstellen. Als Deepfakes bezeichnet man dabei täuschend echt wirkende Bild-, Video- oder Audioaufnahmen, die durch künstliche Intelligenz aus Quellmaterial geschaffen werden. Tatsächlich stehen die Chancen gut, dass sich dies für einen bekannten Schauspieler wie Bruce Willis mit unzähligem Bild- und Tonmaterial gut umsetzen lässt.

Eine besondere Art des Vermächtnisses

Denn je mehr Informationen die künstliche Intelligenz nutzen kann, desto vielseitiger und authentischer kann der nacherstellte Bruce Willis wirken. Mithilfe dieses virtuellen Zwillings könnte Bruce Willis weiterhin in Werbespots und Filmen auftreten. Man kann darin eine besondere Art des Vermächtnisses sehen, dass der Schauspieler hinterlassen möchte. Willis‘ Nachlass soll die offizielle Genehmigung für jeden produzierten Inhalt besitzen. Wie gut die Umsetzung letztendlich gelingt und ob Bruce Willis mit seinem digitalen Zwilling auf die Leinwand zurückkehrt, bleibt noch offen. Ebenso wie ein Datum ab wann mit der Fertigstellung des Deepfake-Bruce rechnen darf. Sollten in der Zukunft Filme oder Werbespots mit Bruce Willis werben, darf man wohl davon ausgehen, dass der digitale Zwilling seinen Einsatz gefunden hat.