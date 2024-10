Der Schlüssel für den neuen Smart-Home-Standard in deinem Fritz-Netzwert heißt Fritz!Smart Gateway. Das ist Zusatzgerät, das du mit deiner FritzBox verbindest. Bisher konntest du damit vor allem den Smart-Home-Standard Zigbee für deine FritzBox nachrüsten. Viele neuere FritzBox-Modelle haben Zigbee inzwischen integriert, was dir die Steuerung von Licht und Strom erlaubt. Jetzt folgt mit Matter der nächste Smart Home-Standard.

Matter ermöglicht beispielsweise Bewegungsmelder für die FritzBox

Mit dem jetzt erfolgten Update des Fritz!Smart Gateway auf FritzOS 7.63 ist das Gateway Matter-kompatibel geworden. Damit erhältst du mit dem Gerät eine Bridge, die Matter im Smart Home unterstützt. Matter als offener Kommunikationsstandard ermöglicht die nahtlose Vernetzung und Steuerung von Smart-Home-Geräten verschiedenster Hersteller. Das eröffnet dir neue Integrationsmöglichkeiten für smarte Geräte. Du kannst so jetzt etwa die intelligenten Fritz!Smart-Steckdosen (funken mit DECT ULE) mit einem Matter-kompatiblen Bewegungsmelder schalten. Eigene Bewegungsmelder bietet AVM nicht an. Heizkörperregler von AVM werden via Sprache mit Alexa, Siri oder Hey Google steuerbar. Die Steuerung wird so intuitiver und vielseitiger.

Das FritzSmart Gateway fungiert als Matter Bridge, wodurch ausgewählte Fritz!Smart-Geräte sowie kompatible Geräte (wie HAN-FUN- und Zigbee-Geräte) in Verbindung mit einem Matter Controller gesteuert werden können. Für die Einrichtung brauchst du aber weiterhin eine FritzBox und natürlich das FritzSmart Gateway. Außerdem ein Fritz!Smart-, HAN-FUN- oder Zigbee-Gerät sowie einen Matter Controller. Das sind Steuerzentralen wie beispielsweise Amazon Alexa, Apple Home oder Google Home).

Nicht nur für das FritzSmart Gateway gab es in den vergangenen Tagen ein Update, sondern auch für verschiedene FritzBox-Router. Nach dem Start von FritzOS 8.0 für die FritzBox 7530 AX Ende September hat AVM inzwischen das neue Betriebssystem auf weitere Router gebracht. Darunter sind die FritzBox 6591 Cable, FritzBox 6660 Cable, FritzBox 5530 Fiber sowie FritzBox 7530. Weitere Router werden folgen.

