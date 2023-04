Aufgedeckt: iPhone-App verrät geheime Netflix-Funktion

Derzeit dürfte vielen Netflix-Nutzern unbekannt sein, dass der Streaming-Dienst auch Spiele für iOS und Android anbietet. Mehr als 50 Games stehen beispielsweise aktuell im App Store zum Download bereit. In Zukunft könnte der Dienst aber viele neue Fans finden, da das Unternehmen offenbar eine nützliche Erweiterung plant. iOS-Entwickler Steve Moser entdeckte bei seinen Untersuchungen der iPhone-App von Netflix im Code versteckte Hinweise.

Netflix-Games: Spiele auf dem Fernseher, iPhone als Controller

Wie Moser bei Twitter schreibt, hat er in der iOS-App Zeichenketten gefunden, die auf die Zukunftspläne hinweisen. Dort gibt es Texte, in denen die App den Nutzer fragt, ob man das Smartphone als Controller nutzen will. Das Spiel wird wohlgemerkt nicht – wie derzeit – auf dem iPhone dargestellt, sondern direkt auf einem Fernseher.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Moser fragt sich, ob dies vielleicht bedeutet, dass Netflix dieses Angebot über einen Streaming-Gaming-Dienst realisieren könnte. So könntest du beispielsweise auf dem Fernseher ein Spiel starten, während die App auf dem iPhone als Controller dient. Genau um die Herstellung dieser Verbindung geht es offenbar in den Zeichenketten.

Netflix bietet seit 2021 eine Reihe von Spielen auf iPhone, iPad und Android-Geräten an. Im Fall von Apples Hardware sind die Games einzeln im App Store verfügbar. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Abo bei dem Anbieter.

Gleichzeitig ist die Netflix-App aber auch auf vielen Smart-TVs vorinstalliert. Ein Update dieser Apps könnte das Gaming-Angebot für viele neue Nutzer interessant machen.

Zu den aktuellen Spielen gehören unter anderem Titel, die sich thematisch an den TV-Serien von Netflix orientieren. So gibt es beispielsweise Spiele für Fans von Stranger Things. Das Unternehmen hat in jüngerer Vergangenheit aber auch namhafte Entwickler für sich gewinnen können, die bereits beliebte Titel für iPhone und iPad abgeliefert haben.

So kündigten die Programmierer von Snowman an, dass man ein neues Adventure der beliebten Alto-Serie für Netflix anbieten wird. Anfang März zeigte man einen Trailer zu „Laya’s Horizon“. Snowman ist bekannt für Titel wie „Alto’s Adventure“, „Alto’s Odyssey“ oder „Where Cards Fall“.