Unfassbar: Mickriges 5,9-Zoll-Handy ist zweitschnellstes Smartphone der Welt

Ende Juli präsentierte Asus sein nagelneues Zenfone 9. Obwohl der Hersteller im Mobilfunkbereich nicht gerade zu den populärsten Erzeugern gehört, handelt es sich bei dem Asus Zenfone 9 keineswegs um ein 08/15-Smartphone – gleich in mehrfacher Hinsicht nicht. Zunächst einmal ist der Neuankömmling mit seinem 5,9 Zoll-Display ein größentechnisches Leichtgewicht und liegt daher extrem gut in der Hand. Selbst eine einhändige Bedienung stellt absolut kein Problem dar, und das ist heutzutage eine echte Kuriosität – im positiven Sinne. Zeitgleich beweist das Handy, dass es nicht immer auf die Größe ankommt. Denn diese hindert das Smartphone nicht, nahezu die gesamte Konkurrenz in Sachen Rechenleistung hinter sich zu lassen.

Leistungsmonster im Schafspelz

Die Leistung von Smartphones wird in der Regel unter Zuhilfenahme sogenannter Benchmark-Tests ermittelt. Bei AnTuTu handelt es sich wohl um den berühmtesten Anbieter solcher Tests, wobei die Ergebnisse am Ende in eine übersichtliche Rangliste eingetragen werden. Aktuell wird diese von dem Gaming-Smartphone Asus ROG Phone 6 Pro angeführt (1.114.647 Punkte); dicht gefolgt von dem kleinen Asus Zenfone 9 (1.089.919 Punkte). Doch damit nicht genug: Wir haben unser Testgerät des Asus Zenfone 9 ebenfalls durch den AnTuTu-Parkour gejagt und dabei eine nochmal etwas bessere Wertung von 1.106.784 Zählern erreicht. Wobei das Gerät trotz des kompakten Gehäuses bei einer Zimmertemperatur von 23 Grad Celsius noch nicht einmal übermäßig warm wurde.

Um das Ergebnis mal einzuordnen: Das aktuelle Samsung-Flaggschiff Galaxy S22 Ultra 5G findet sich mit einer Wertung von „lediglich“ 915.283 Zählern auf dem 15. Platz wieder.

Asus-Zenfone 9 im Antutu-Benchmark-Test

Gehäuse und Prozessor

Beachtlich ist die Platzierung des Asus Zenfone 9 in erster Linie, wie bereits erwähnt, aufgrund dessen geringer Ausmaße. Das Gehäuse misst hier lediglich 146,5 x 68,1 x 9,1 Millimeter. Der Erstplatzierte, das ROG Phone 6 Pro misst derweil 173 x 77 x 10,4 Millimeter und auch auf dem dritten Platz findet sich mit Ausmaßen von 170,6 x 78,3 x 9,5 Millimetern nicht gerade ein kleines Gerät wieder – das Nubia Redmagic 7.

Die hervorragende Leistung des Zenfone 9 lässt sich einerseits wohl auf das Platzmanagement von Asus, andererseits jedoch auf den verbauten Snapdragon 8+ Gen 1-Chip aus dem Hause Qualcomm zurückführen. Dabei handelt es sich um das aktuell leistungsstärkste Android-SoC (System-on-Chip). Unterstützt wird dieses von bis zu 16 GB Arbeitsspeicher, während sich der Hauptspeicher auf 256 GB beläuft. Zudem scheint das Zusammenspiel der einzelnen Hardware-Komponenten untereinander und mit der Software gut abgestimmt zu sein. Denn andere von uns getestete Mobiltelefone erreichten mit dem gleichen Set-up mitunter lediglich etwas über 700.000 oder 8000.000 Zähler.

Was das Asus-Smartphone sonst noch auf dem Kasten hat, erfährst du in unserem Vorstellungsartikel des Zenfone 9.