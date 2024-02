Eine der wichtigsten Komponenten im Smartphone ist der Akku. Die sogenannten Ladezyklen sorgen über Zeit dafür, dass sich die maximale Kapazität reduziert. Das kann wiederum dazu führen, dass sich die Performance des Geräts verschlechtert. Wie 9to5Mac jetzt aber direkt von Apple erfahren hat, hat man nach längeren Tests eine deutliche Verbesserung bei den Akkus des iPhone 15 und 15 Pro festgestellt. Das bedeutet, dass sich die Lebensdauer deines Smartphones verlängert – ganz ohne einen kostenpflichtigen Akkutausch. Fast gleichzeitig hat das Unternehmen im kommenden iOS 17.4 an der Übersicht des Batteriezustands geschraubt.

iPhone 15: Akku hält doppelt so lange als erwartet

Bislang sagte Apple, dass der Akku im iPhone 15 bis zu 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität bei 500 vollständigen Ladezyklen behält. Bei Tests, die eine alltägliche Nutzung repräsentieren, hat man nun aber eine deutliche Verbesserung festgestellt. Statt der bisherigen 500 Zyklen gibt Apple jetzt an, dass es sogar 1.000 Zyklen sein sollen.

Wie genau Apple die Altersschwäche der iPhone-Akkus so deutlich verlängern konnte, ist nicht bekannt. Die Verbesserung gilt derzeit für alle vier Varianten der aktuellen Smartphone-Familie. Das Unternehmen untersucht noch, ob das auch für frühere iPhone-Modelle gilt.

Wie viele Ladezyklen dein Smartphone-Akku hinter sich hat, zeigt dir Apple in den Einstellungen von iOS 17. Hier gibt es aber mit der nahenden Vorstellung von iOS 17.4 ebenfalls einige kleine Verbesserungen; zumindest für Besitzer eines iPhone 15.

In iOS 17.3 sind die Zyklen ganz unten in Einstellungen > Allgemein > Info zu finden. Dort findest du auch Details zum Produktionsdatum und Ersteinsatz des iPhone-Akkus. Nach der Installation von iOS 17.4 wird sich das ändern.

In der jüngsten Vorschau auf das kommende Update werden diese Daten in den Batterie-Einstellungen angezeigt. Wie MacRumors schreibt, hat Apple hier aber auch noch eine leichter verständliche Beschreibung der aktuellen Akku-Gesundheit hinzugefügt. Ist alles in Ordnung, erkennst du dies an einem eindeutigen „Normal“. Statt dir also nur eine Prozentzahl zu nennen, ist es damit klarer, wie es dem Stromspender in deinem Smartphone geht. Diese Details sind aber leider nur der iPhone-15-Familie vorbehalten.