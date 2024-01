Nützliches Update für iPhone-Nutzer: Diese Neuheiten bringt iOS 17.3

Es ist mal wieder so weit: Apple-Nutzer erhalten zum ersten Mal im Jahr 2024 die übliche Reihe an Updates. Allen voran ist es das iPhone, dem mit iOS 17.3 ein ganz neues Feature spendiert wird. In Form von iPadOS 17.3, watchOS 10.3, macOS 14.3 und tvOS 17.3 gibt es aber auch neue Software für die anderen Geräte des Unternehmens aus Cupertino. Hier sind die Neuheiten im Detail.

iOS 17.3 bringt neuen Schutz für gestohlene iPhones

Bereits im Dezember berichteten wir über den neuen „Schutz für gestohlene Geräte“ in der ersten Beta von iOS 17.3. Dieser ist ab sofort für alle Nutzer eines aktuellen iPhone erhältlich. Die neue Option kannst du nach der Installation des Updates manuell in den Einstellungen des Smartphones aktivieren. Du findest sie unter Einstellungen > Face ID & Code > Schutz für gestohlene Geräte.

Das neue Feature in iOS 17.3 soll ein Problem beheben, welches vor rund einem Jahr für Aufsehen sorgte. Das Wall Street Journal berichtete damals, dass Diebe vor einem Diebstahl die PINs von Smartphones ausgespäht haben. Nachdem sie das Gerät dann in ihre Hände bekommen haben, nutzten sie diese, um beispielsweise auch das Passwort einer Apple ID zu verändern. So konnten sie unter anderem die eigentlichen Besitzer dauerhaft aussperren.

iOS 17.3 für das iPhone enthält den neuen Schutz für gestohlene Geräte

Mit iOS 17.3 geht Apple gegen dieses Vorgehen vor. Hast du das Feature aktiviert, reicht die PIN nicht mehr, um diverse sicherheitsrelevante Optionen zu ändern oder deaktivieren. Du musst dich zuvor mit Hilfe von Face ID oder Touch ID authentifizieren – eine enorme Hürde für einen Dieb. Dieser neue Schutz greift dann, wenn sich das iPhone nicht an einem ihm bekannten Standort befindet. Dazu gehören beispielsweise dein Zuhause oder Arbeitsplatz.

Für besonders kritische Aktionen, wie etwa das Ändern des Passworts der Apple ID, wird zusätzlich eine Zeitsperre in iOS 17.3 aktiv. Du musst dich in diesen Fällen zunächst mit Face ID authentifizieren, eine Stunde warten und das Smartphone dann erneut mit Face ID freischalten. Das iPhone wird mit dem neuen Schutz für gestohlene Geräte damit hoffentlich noch uninteressanter für Diebe.

Neue Features in der Musik-App

Mit iOS 17.3 hat Apple aber noch andere nützliche Funktionen für iPhone-Nutzer parat. So kannst du Wiedergabelisten in der vorinstallierten Musik-App ab sofort nicht mehr nur mit Freunden teilen, sondern diese auch zum Bearbeiten freigeben. Damit können deine Freunde Songs hinzufügen, entfernen oder innerhalb einer Playlist verschieben.

Die gemeinsam genutzten Wiedergabelisten in iOS 17.3 bieten aber noch eine weitere Neuheit. Beim Hören eines Songs kannst du Emoji-Reaktionen innerhalb der Playlist abgeben. Bei der Wiedergabe des Titels sehen die anderen Teilnehmer dann diese Reaktionen. Das neue Musik-Feature ist nicht nur Teil von iOS 17.3 fürs iPhone. Es steht mit iPadOS 17.3 und macOS 14.3 Sonoma auch den Besitzern von iPad und Mac zur Verfügung.

iOS 17.3 und die anderen Updates für iPad und Mac schließen aber auch eine Reihe von Sicherheitslücken. Dies beinhaltet eine Lücke in der Browser-Engine WebKit, die möglicherweise bereits von Angreifern aktiv ausgenutzt wurde. Ein zeitnahes Update ist daher empfehlenswert. Daher gibt es auch für ältere Geräte mit iOS 16 und iOS 15 erneut neue Software-Versionen.

Neu sind des Weiteren das Unity Bloom Zifferblatt für die Apple Watch und das dazu passende Hintergrundbild für iPhone und iPad. In den Einstellungen deines Smartphones, Tablets und Macs findest du außerdem nun Details zum aktuellen Status von AppleCare und der Garantie aller Geräte, die zu deiner Apple ID gehören.

Wie üblich stehen iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3, tvOS 17.3 und macOS 14.3 Sonoma kostenlos zum Download parat. Du findest das Update in der Software-Update-Funktion in den Einstellungen auf dem jeweiligen Gerät.