Neue Macs in den Startlöchern: Insider nennt Details zu Apples Neuheiten

Die Vorstellung der ersten Macs mit Apples hauseigenen Chips begann bereits im Herbst 2020. Dieser erste Schritt brachte uns ein MacBook Air, MacBook Pro und einen Mac mini – allesamt mit neuer Technik, aber im altbekannten Design. Der zweite Schritt war die Vorstellung gänzlich neuer Modelle, wie zum Beispiel der M1 iMac und das neue MacBook Pro im Jahr 2021.

Abschied von Intel: Mindestens ein neuer Apple Mac im März

Apple-Reporter Mark Gurman von Bloomberg berichtet nun, wie die dritte Phase des Abschieds von Intel beim Mac aussehen wird. Dieser dritte Teil dieses Wechsels soll dem Insider zufolge im Rahmen des Apple-Events am 8. März 2022 beginnen.

Der Fokus des März-Events soll laut Gurman auf dem iPhone SE mit 5G und einem neuen iPad Air liegen. Gleichzeitig sagen die Quellen des üblicherweise gut informierten Insiders, dass wir auch mindestens einen neuen Mac erwarten können. Hinweise auf diese Neuvorstellungen zeigten sich bereits vor einigen Tagen in der Datenbank einer russischen Regulierungsbehörde. Hier hatte Apple drei neue Mac-Modelle registriert, darunter mindestens ein Notebook.

Gurman erwartet, dass der iPhone-Hersteller zunächst zwei der ältesten Apple-Silicon-Macs ersetzen wird. Konkret sind dies das MacBook Pro im 13-Zoll-Format sowie der Mac mini, die mit einem M2-Chip ausgestattet werden sollen. Ein Update des MacBook Air soll jedoch noch etwas auf sich warten lassen, da es sich besonders gut im Weihnachtsquartal verkaufen würde.

Neue Macs: Der Fahrplan

Gurman listet in seinem Bericht die von ihm erwarteten Macs auf, die in diesem Jahr der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen. Neben den bereits erwähnten Modellen erwartet er noch einen Mac mini mit M1 Pro, einen iMac im 24-Zoll-Format mit M2-Chip und einen großen iMac Pro mit M1 Pro und M1 Max. Dieser iMac Pro soll nicht lange auf sich warten lassen, da die benötigten Chips bereits bekannt sind. Er könnte im Mai oder Juni erscheinen.

Last but not least kommt auch noch der Nachfolger des Intel-Mac-Pro, der mit zwei oder vier M1-Max-Chips ausgestattet sein soll. Der neue Mac Pro soll nur noch halb so groß sein wie das aktuelle Modell.

Apples neue M1- und M2-Chips

Der Bloomberg-Reporter wiederholt in seinem Bericht außerdem die Erwartungen für die neuen Mac-Chips von Apple. Die CPU des M2-Einstiegsmodells soll demnach etwas schnellere acht CPU-Kerne besitzen. Bei der integrierten Grafiklösung könnte die Zahl der Kerne von derzeit sieben oder acht auf dann neun oder zehn steigen.

Die Top-Modelle von Apples M1-Chip, welche im Mac Pro zu finden sein werden, basieren auf dem bekannten M1 Max. Die Zahl der Kerne soll sich hier jedoch verdoppeln beziehungsweise vervierfachen. Konkret bedeutet dies 20 CPU- und 64 GPU-Kerne respektive 40 CPU- und 128 GPU-Kerne.

Basierend auf der aktuellen Geschichte der bekannten Mac-Chips erwartet Gurman, dass Apple im Jahr 2023 einen M2 Pro und M2 Max vorstellen wird. Gleichzeitig soll das erste Modell eines M3 erscheinen.