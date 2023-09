Apple erweitert iPhone-Schutz: Diesen Trick solltest du kennen

Wenn du ein teures Smartphone oder Tablet von Apple kaufst, wünschst du dir eventuell einen erweiterten Schutz, der dir bei Unfällen eine leichte Reparatur gibt. Beim iPhone-Hersteller heißt diese optionale Absicherung AppleCare+. Normalerweise kannst du diesen direkt beim Kauf des Geräts oder innerhalb von 60 Tagen danach erwerben. Wie MacRumors berichtet, hat Apple diese Regelung nun aber erneut aufgeweicht und erlaubt in einigen Fällen auch einen Abschluss.

iPhone-Schutz: Apple gibt dir eine zweite Chance

Bereits Ende 2021 wurde AppleCare+ angepasst, sodass du eine weitere Möglichkeit erhalten hast, um den Schutz zu erwerben. War dein iPhone oder Mac für eine kostspielige Reparatur bei Apple, gab das Unternehmen dir eine zweite Chance, um diesen abzuschließen. Voraussetzung war einerseits, dass du diese erste Reparatur selbst bezahlt und du das betroffene Gerät erst vor höchstens einem Jahr erworben hast.

Wenn das iPhone dann eine Inspektion und Diagnose nach der Reparatur überstanden hast, bekommst du die Chance, AppleCare+ zu erhalten. Damit hast du einen besseren Schutz bei künftigen Schäden.

Diese Regelung galt laut MacRumors in allen Ländern und Regionen, in denen AppleCare+ erhältlich ist. Einen Vergleich, was Apples eigener Schutz und die deutschen Verbraucherschutzgesetze bieten, erklärt der iPhone-Hersteller auf einer Webseite.

AppleCare+ nachträglich kaufen

Wie MacRumors nun in einem neuen Artikel erklärt, gibt es eine weitere Anpassung dieser Regel. Die oben beschriebene Ausnahme für AppleCare+ war wie erwähnt bislang nur für iPhones gültig, deren Kaufdatum maximal ein Jahr zurücklag. In den USA hat das Unternehmen die Regelung auf bis zu zwei Jahre erweitert. Für andere Länder gilt dies bislang offenbar nicht.

Apple Stores und die autorisierten Partner des Unternehmens können die Kunden aber weiterhin nur nach einer durchgeführten Reparatur auf diese Regel aufmerksam machen. Du hast dann 10 Tage Zeit, um dich zu entscheiden. Das reparierte Gerät muss weiterhin eine Inspektion durchlaufen, bevor du nachträglich AppleCare+ abschließen kannst.

Geld zurück: AppleCare+ vorzeitig beenden

Es gibt aber noch einen weiteren hilfreichen Trick, der dir vor allem beim Eintausch eines eigenen iPhone, Mac, iPad oder Apple Watch mit aktivem AppleCare+ helfen kann. Wenn du dein altes Gerät beispielsweise bei Apple als Trade-In abgibst, kannst du bei der Hotline des Unternehmens anrufen und um eine Gutschrift bitten.

Hast du also beispielsweise im vergangenen Jahr ein iPhone 14 mit AppleCare+ erworben, kostete dich diese zusätzliche Absicherung rund 180 Euro für zwei Jahre. Du willst nun ein iPhone 15 kaufen und machst dabei einen Trade-In deines alten Smartphones bei Apple. Jetzt kannst du einen Anteil dieser 180 Euro durch einen einfachen Anruf zurückbekommen, da du nur 12 Monate des Schutzes genutzt hast.