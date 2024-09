Angriff auf die FritzBox: Deutscher Hersteller bringt Router auf den Markt

Es gibt Firmen auf dem deutschen Markt, die verbindet man mit einer bestimmten Produktart. Eine solche ist die Aachener Firma devolo. Sie ist eigentlich bekannt für ihre Powerline-Adapter. Sie sorgen dafür, dass du ein perfektes Heimnetzwerk in den heimischen vier Wänden bekommst, auch wenn dicke Wände WLAN blockieren. Denn für die Übertragung zwischen den Räumen und Etagen nutzt devolo das Stromkabel in deiner Wohnung. Zur IFA in Berlin kam devolo jetzt aber überraschend mit einem Angriff auf die Berliner Firma AVM: Man bietet ab sofort auch Router an.

5G-Router als Auftakt für devolo

Im ersten Schritt bringt devolo einen 5G-Router, doch weitere Router beispielsweise für Glasfaser sollen schon bald folgen. Der neue WiFi 6 Router 3600 5G LTE richtet sich an alle, die keinen klassischen Festnetzanschluss bekommen oder wollen, aber ihre Daten problemlos über Mobilfunk übertragen können. Beispiele könnten hier Schrebergärten, Baustellen aber auch Häuser in ländlichen Regionen sein. Aber auch in Großstädten gibt es die ein oder andere Straße, in denen bestenfalls DSL mit einigen Mbit/s zur Verfügung steht. Ein mobiler Betrieb ist hingegen nicht vorgesehen, er braucht eine 230-Volt-Stromversorgung.

Neben 5G unterstützt der neue Router auch 3G (was in Deutschland keine Rolle mehr spielt) und LTE. Ausgestattet ist er mit WLAN 6 mit bis zu 3.600 Mbit/s brutto. Per LAN kannst du wahlweise direkt die Endgeräte deiner Wahl oder einen Switch anschließen. Zur Verfügung steht hierfür ein 2,5-Gbit/s-Port und ein 1-Gbit/s-Port. Auch ein analoges Telefon kannst du noch an dem Router betreiben oder Endgeräte per USB-C 3.0 anschließen. Die Bedienung erfolgt über die kostenlose devolo Home Network App (Android, iOS) und eine Web-Oberfläche. Auf der Vorderseite des Routers findest du eine Anzeige, die dir zeigt, wie gut der Mobilfunkempfang ist.

Zu weiteren Funktionen und auch den verwendeten Frequenzbändern beim Mobilfunk hält sich devolo noch bedeckt. Der 5G-Router von devolo wird Ende des Jahres zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399 Euro erhältlich sein. Ebenfalls neu: Der Powerline-Adapter Magic 2 WiFi 6 next mit bis zu 3.000 Mbit/s brutto bei der WLAN-Datenübertragung. Neu außerdem: USB-WLAN-Sticks und Ethernet-Switches. Sie stellen keine Innovation dar, sollen aber das Angebot abrunden. So kannst du zudem einen funktionierenden, älteren Laptop in dein WiFi 6 oder gar WiFi-7-Netzwerk bringen. Alle Produkte sollen Ende des Jahres erscheinen.

Devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE Datenblatt Marktdaten UVP 399,00 € Anschluss-Art 5G

LTE Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) 1 LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 1 WLAN-Standard IEEE 802.11ax (WiFi 6) WLAN-Datenrate (brutto) 3.600 Mbit

Doch damit wird bei devolo nicht Schluss sein. Denn die Zukunft des Routermarktes ist vor allem im Markt der Glasfaser-Router und Router ohne Modem zu finden. Letztere können hinter jedem beliebigen Modem, etwa von deinem Glasfaser-Anbieter betrieben werden. Einen solchen WiFi-7-Router will devolo in einigen Monaten vorstellen und auf den Markt bringen. Auch einen Glasfaser-Router hat man in der Entwicklung, so war am Rande der IFA zu erfahren. Damit startet man nicht nur einen Angriff auf Marktanteile von AVM, sondern auch von Mitbewerbern wie TP-Link, Netgear oder Huawei. AVM hatte gerade zur IFA erst zahlreiche Router ohne Modem und für Glasfaser-Anschlüsse vorgestellt.