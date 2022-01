Android 13 Design und Funktionen: So könnte die neue Version aussehen

Erst vor wenigen Monaten ist Android 12 offiziell auf dem Markt gestartet, viele Smartphones hat das entsprechende Update noch gar nicht erreicht. Im Herbst wartet traditionell die nächste Version des Google’schen Betriebssystems. Doch auch, wenn bis dahin noch einige Zeit vergeht, gibt es jetzt schon erste Gerüchte und damit einen ersten Blick auf Android 13.

Neues Design fürs Betriebssystem?

Doch nicht nur der Funktionsumfang ändert sich mit der neuen Android-Version, die mutmaßlich Android 13 Tiramisu heißen soll. Auch die Optik will Google anpassen. Mit Android 12 kam Material You auf dein Handy, bei dem es sich um ein dynamisches Design handelt. Zwar soll Google kein grundlegend neues Design planen, Material You jedoch um einige dynamische Funktionen erweitern.

Erste Eindrücke, wie das Farbspektrum von Android 13 aussehen könnten, hat das Magazin Android Police zugespielt bekommen. Laut einer nicht näher genannten Quelle soll Google verschiedene Farbschemata planen:

Tonal Spot: Standardfarben

Vibrant: weitestgehend gleich zu Tonal Spot, aber mit ein paar Highlights versehen

Expressive: mehr Farben zur Auswahl

Spritz: gedämpfte, monochromatische Farben

Das Design-Theme "Expressive" unter Android 13. Quelle: Android Police Das Design-Theme "Spritz" unter Android 13. Quelle: Android Police Das Design-Theme "Tonal Spot" unter Android 13. Quelle: Android Police Das Design-Theme "Vibrant" unter Android 13. Quelle: Android Police

Ob Google diese Farbschemata letztlich in die Realität umsetzt, wird sich zeigen. Möglich ist auch, dass Material You um weiter Farbabstufungen ergänzt wird. Wie genau die Oberfläche von Android 13 aussehen könnte, steht zwar noch in den Sternen.

Diese Funktionen sind neu unter Android 13

Mit Android 13 halten auch einige neue Funktionen auf deinem Android-Handy Einzug. Wie Android Police herausgefunden haben will, soll Google eine sogenannte „Tap to Transfer“-Funktion einführen wollen. Was steckt dahinter? Laut bisherigen Informationen soll das Feature für die Wiedergabe auf Geräten in der Nähe angedacht sein und die Handhabung deutlich vereinfachen. Wie es heißt, soll man sich mit der Funktion einem externen Gerät nur annähern müssen, damit Videos oder Ähnliches darauf abgespielt werden können. Bislang ist es so, dass du die Wiedergabe auf dem externen Gerät manuell aussuchen und starten musst.

Darüber hinaus soll es in Zukunft einen hauseigenen QR-Code-Scanner geben, sodass man keine eigene App mehr herunterladen muss. Gerade in Pandemiezeiten eine Funktion, die man zu schätzen lernen würde – so, wie man es bereits von Apple kennt. Denn ein QR-Code soll laut Android Police schon in der Kamera-App erkannt werden.

Die Dritte im Bunde, über die man aktuell bereits munkelt, ist die Benachrichtigungsfunktion. Unter Android 13 soll Datenschutz respektive die Belästigung durch Push-Benachrichtigungen stärker eingedämmt werden. Du sollst also mehr Kontrolle darüber erhalten, welche Apps dir Nachrichten schicken können und welche nicht.

Wann kommt die nächste Android-Version?

Wie eingangs bereits erwähnt, hat Google in den vergangenen Jahren stets den Herbst ausgewählt, um neue Produkte vorzustellen. Somit ist es wahrscheinlich, dass Google Android 13 auch in diesem Jahr im August oder September der Öffentlichkeit präsentiert. Genaue Termine dazu gibt es noch nicht.