Jetzt oder nie: Amazon schmeißt Sci-Fi-Megahit aus Prime Video

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, diese noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Prime Video: Letzte Chance für Edge of Tomorrow

Mit „Edge of Tomorrow – Live. Die. Repeat“ wagte Regisseur Doug Liman (Die Bourne Identität, Jumper), das Konzept des Comedy-Klassikers „Und täglich grüßt das Murmeltier“ mit der Science-Fiction-Thematik zu verknüpfen – und zwar mit Erfolg. Heute gehört der 2014 erschienene Blockbuster mit einer IMDb-Wertung von 7,9 von 10 Sternen zu den erfolgreichsten Filmen mit Tom Cruise. Auf Amazon Prime Video vergaben die Rezensenten gar 4,6 von 5 Sternen; doch worum geht es in dem Film eigentlich?

Die Handlung spielt in einer nahen Zukunft. Einer Zukunft, in der die Menschheit unverhofft mit einer Alien-Invasion konfrontiert wurde. Doch obwohl die Länder ihre Streitigkeiten beigelegt haben und geschlossen gegen die Invasoren ankämpften, konnten sie bisher lediglich einen einzigen Sieg erringen. Nun wollen die Generäle mit Operation „Downfall“ eine große Gegenoffensive starten. Eine, die der US-Major Bill Cage (Tom Cruise) als zuständiger Public Relations-Manager auf Band verewigen soll. Angsterfüllt versucht Cage sich mit Drohungen aus der Affäre zu ziehen, woraufhin er geteasert wird und das Bewusstsein verliert. Als er wieder aufwacht, ist er kein Major mehr und das größte Abenteuer seines Lebens nimmt seinen Lauf.

Neben Hauptdarsteller Tom Cruise wartet Edge of Tomorrow unter anderem mit Schauspielerin Emily Blunt (Oppenheimer, Looper, Mary Poppins’ Rückkehr) und Brendan Gleeson (Macbeth, 28 Tage später, Troja, Braveheart, Gangs of New York) auf. Edge of Tomorrow ist 1 Stunde und 53 Minuten lang, freigegeben ab 12 Jahren und wird in weniger als 30 Tagen nicht mehr kostenlos auf Amazon Prime Video abrufbar sein.

