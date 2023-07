Letzte Gelegenheit: Amazon löscht bildgewaltiges Spektakel von Prime Video

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich werden neue Streifen ergänzt, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, diese noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, den Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die Liste angeschaut und verraten, welcher beliebte Film schon bald verschwindet.

Prime Video: Letzte Chance für Godzilla vs. Kong

Bei dem Blockbuster „Godzilla vs. Kong“ handelt es sich um den dritten Film der von Hollywood wieder aufgegriffenen Godzilla/Kong-Thematik. Der Action-Streifen entstand unter der Regie von Adam Wingard (Blair Witch, Death Note) und kam im Jahr 2021 in die Kinos. Inhaltlich dreht sich der Film um den epischen Kampf zwischen King Kong und Godzilla – den beiden wohl bekanntesten Monstern der Filmgeschichte. Dagegen können wir Menschen nicht viel unternehmen. Das Einzige, was wir tun können, ist es, dem Grund für Godzillas Wut auf die Spur zu gehen. Und auch King Kong steckt voller Geheimnisse, die entdeckt werden wollen.

Unterm Strich handelt es sich bei dem Film eher um seichte Kost. Kein Wunder also, dass der Streifen auf IMDb lediglich 6,3 von 10 Sternen erhielt. Gleichzeitig ist Godzilla vs. Kong ein bildgewaltiges Spektakel. Und das scheint den Zuschauern zu imponieren. Daher finden sich auf Amazon sage und schreibe über 30.000 Bewertungen mit einer Durchschnittswertung von 4,2 von 5 Sternen. Wer also nicht gerade nach einem tiefgründigen Plot Ausschau hält, wird seinen Spaß haben.

Zum breit gefächerten Cast von Godzilla vs. Kong gehören unter anderem Alexander Skarsgård (Legend of Tarzan), Millie Bobby Brown (Enola Holmes), Rebecca Hall (Iron Man 3, Transcendence) und Lance Reddick (John Wick, Godzilla).

