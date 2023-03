Amazon Luna: So können ehemalige Stadia-Nutzer kostenlos spielen

Kurz vor Abschaltung des Stadia-Dienstes im Januar hat Google sich dazu durchgerungen, die Controller für eine Nutzung außerhalb des Stadia-Dienstes freizugeben. Dazu hat Google ein Tool bereitgestellt, mit dem du binnen weniger Minuten den im Controller eingebauten Bluetooth-Chip freischalten kannst. Dieser war beim Stadia-Dienst nicht notwendig. Ohne diese Freischaltung wäre der Controller Elektroschrott geworden. Nun aber kannst du ihn mit anderen Konsolen verbinden – und auch mit dem neuen Amazon–Luna-Dienst. Als Prime-Kunde, der möglicherweise auch schon einen Fire-TV-Stick zu Hause hast, kannst du Luna so kostenlos nutzen. Die Nutzung ist so kostenlos – zumindest für die in Prime integrierten Spiele.

So schaltest du den Stadia-Controller frei

Im ersten Schritt musst du – sofern noch nicht geschehen – den Stadia-Controller für die Bluetooth-Nutzung freischalten. Das ist noch bis Ende Dezember 2023 möglich. Dazu musst du deinen Stadia-Controller über die Stadia-Taste anschalten, per USB-Kabel mit deinem Rechner verbinden und im Chrome-Browser die Seite stadia.google.com/controller aufrufen. Dort folgst du den Anweisungen und nach wenigen Minuten ist Bluetooth freigeschaltet.

Anschließend kannst du auf deinem Fire-TV-Stick in die Einstellungen gehen. Unter Geräte und Bluetooth kannst du neben der Fernbedienung weitere Geräte hinzufügen. Dazu drückst du die Stadia-Taste, bis sie orange blinkt. Dann startest du die Geräte-Suche per Bluetooth auf deinem Fire-TV. Tipp: Sollte die Stadia-Taste nicht orange blinken, drücke diese Taste und die Y-Taste gleichzeitig für zwei Sekunden.

Jetzt kannst du den Controller von Google nutzen und kostenlos Luna von Amazon nutzen oder die entsprechenden Abos buchen. Dazu installierst du einfach über den Fire-TV die Luna-App und kannst direkt losspielen. Sieben Tage lang gibt es Luna+ sogar kostenlos. Natürlich kannst du auch andere Controller per Bluetooth mit Fire-TV verbinden. Die meisten, die einen Konsolen-Controller haben, dürften jedoch auch eine Konsole nutzen und so weniger Interesse an einer Cloud-Gaming-Plattform wie Luna haben. Ebenso kannst du den Stadia-Controller auch per Bluetooth mit anderen Konsolen verbinden.

