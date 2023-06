Achtung Betrug! Bei dieser Telefonnummer solltest du nicht drangehen

Wann hören die endlich auf? Diese Frage stellten sich hunderte genervte Betroffene auch im Mai wieder. Denn einmal mehr ist es eine Berliner Telefonnummer, die oftmals von morgens bis abends versucht, einen Gesprächspartner an die Strippe zu bekommen. Auffällig: Die Berliner Nummern machen jetzt schon seit Monaten auf sich aufmerksam und sehen alle ähnlich aus. Das macht ein nachhaltiges Sperren der Nummern besonders schwierig.

Diese Nummern rufen am häufigsten an

Nachdem im März die 030-25555450 negativ aufgefallen ist, war es im April die 030-25555453 als häufigste Spam-Nummer. Für Mai ist nun die 030-25555459 mit den häufigsten Nervanrufen negativ aufgefallen – direkt gefolgt von der 030-2555457. Auf Platz vier finden wir dann unsere Nummer eins des April wieder. Warum diesen Spam-Anrufern nicht beizukommen ist, ist ein Rätsel, vor dem auch Clever Dialer, eine App für Spam-Schutz und Anruferkennung für Mobil und Festnetz stehen dürfte. Die Betreiber ermitteln Monat für Monat die zehn lästigsten Nummern. Hinter ihnen steckt in der Regel Spam und Betrug.

Was wolle die Anrufer? Ganz einfach: Entweder deine Daten oder dein Geld – oder beides. So berichten betroffene Angerufene, dass es bei ihnen beispielsweise um ein Gewinnspiel-Abo über 79,90 Euro monatlich ging und man angeblich sogar schon gewonnen hätte. Auch andere Anrufer berichten von einem „Euromillion“-Gewinnspiel. Unser Rat: Einfach auflegen. Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, kann auch nichts gewonnen haben.

Betrug per Telefon: Achtung, wenn Italien anruft

Der dritte Platz ist in diesem Monat erneut international besetzt, denn vermeintliche Gewinnspiele waren besonders aus Italien heraus beliebte Methoden, um an die sensiblen Daten der Nutzer zu gelangen (+390240707879). Im vergangenen Monat war der Anruf aus Mailand noch Nummer zwei der Liste. Auch hier geht es – oh Wunder – um Lottospiele. Dass keine seriöse Lottogesellschaft in Deutschland aus Mailand anruft, sollte an sich klar sein.

Platz fünf der Nervrufnummern ist Platz eins der Beträge, um die es geht. Man habe eine kostenlose Testphase für Internetwerbung genutzt, die man hätte kündigen müssen, heißt es seitens des Anrufers mit der Nummer 0233449365923. Nun müsse man 899 Euro bezahlen.

Weitere Kandidaten für eine Blacklist in deiner Telefonanlage oder deinem Router: 015215999927 (Daueranrufe), 040756740004 (Stromtarife), 021136189051, 015214434794 (Zahnersatz) und 0208306730 (Versicherungsverkäufer).

Auffallend ist, dass ein Großteil der Spam-Calls im vergangenen Monat aus dem Festnetz von einem Anteil von 76,4 Prozent im April auf jetzt 67,9 Prozent zurückging. Für gerade einmal 32,4 Prozent der Betrugsanrufe wurde das Mobiltelefon oder eine vermeintliche Handynummer genutzt.