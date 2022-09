Achtung Anruf! Diese Berliner Telefonnummer ruft 13.000 mal an

Es gibt Situationen, in denen sich Hartnäckigkeit sicher auszahlt: In der Liebe oder dem Bewerbungsprozess beispielsweise. Doch wenn Personen in wenigen Tagen bis zu hundertmal angerufen werden, ist nicht mehr von Hartnäckigkeit die Rede, sondern von Telefon-Spam.

Jetzt hat sich eine Nummer aus Berlin besonders hervorgetan, der Rekord-Spammer des Monats zu sein. Das zumindest hat die Plattform Clever Dialer ermittelt. Im vergangenen Monat habe man insgesamt 13.277 Anrufe von der Nummer 03016637169 ermittelt. Das sind fast doppelt so viele Anrufe wie der Nervkeks des Monats Juli mit damals 7.567 Anrufe. Der Juli-Nervkeks mit der Nummer 06966102716 hat aber auch diesen Monat nicht aufgegeben und hat 9.120 Mal bei Nutzern von Clever Dialer angerufen.

Diese Telefonate solltest du nicht annehmen

Hinter der Berliner Nummer verbirgt sich ein Gewinnspiel. Der Anrufer habe bereits die richtige Adresse und die Handynummer, will aber noch das Geburtsdatum. Es gehe wahlweise um einen Reisegutschein oder einen Einkaufsgutschein.

Hinter der Frankfurter Nummer verbergen sich nach Berichten der Nutzer von Clever Dialer Anrufer, der dir neue Strom- oder Gas-Verträge andrehen will. Diese Kaltakquise ist nicht nur unseriös, sondern verboten. Mit Stromverträgen beschäftigen sich auch die Anrufer, die die Telefonnummer 06987001746 nutzen. Ein Nutzer berichtet von dem Anruf, er käme von einer angeblichen Energiezentrale. Sie soll „im Auftrag des Strom-Versorgers die Tarife festschreiben, vor der Preiserhöhung. Name meines Versorgers konnte nicht genannt werden, als meine Anschrift wurde die Adresse meines ehemaligen Arbeitgebers genannt.“

Auf Platz drei der nervigsten Nummern des Juli ist eine Handynummer. Die 015210459096 tauchte schon im vergangenen Monat auf. Im Juli schilderten Nutzer, der Anrufer setze dich mit einer angeblich nur noch wenige Stunden möglichen Sonderkündigungsmöglichkeit unter Druck. Die Masche: Ohne Datenabgleich würde sich das (nicht existierende) Abo verlängern. Auch im August hieß es bei Anruf, dass man an einem Gewinnspiel teilgenommen und nicht abgemeldet habe, daher wird es nun kostenpflichtig. Unser Rat: auflegen.

Weitere Spam-Telefonnummern

Klingelt dein Telefon mit dem Anrufer +31686390365, 015783349220, 015218528018 oder 015215173526, kannst du dich darauf einstellen, dass es um Gewinnspiele geht, wenn du du den Anruf annehmen solltest. Meist geht es um eine angebliche Gewinnermittlung, mal um einen Lotto-Gewinn, mal um ein Lotto-Abo.

Weitere Rufnummern, deren Anrufe du ignorieren solltest: 04029996027 (Sterbegeldvericherung) und 021198709935 (Zahnzusatzversicherung).

Clever Dialer ist eine App, die zur Anruferkennung sowie Spam-Abwehr dient. Die ist für Smartphones, aber beispielsweise auch für die FritzBox verfügbar. Die Grundversion ist kostenlos.