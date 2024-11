Ab sofort: Packende True Crime-Story stürmt Netflix-Charts

True-Crime-Storys erfreuen sich nach wie vor größter Beliebtheit. Immer wieder erscheinen neue Podcasts, YouTube-Videos, Filme und auch TV-Serien. Aktuell ist letzteres der Fall. Netflix-Kunden können sich an einer neuen Serie erfreuen, die einen der bekanntesten Serienmörder überhaupt in den Fokus nimmt. Einen Serienmörder, der Polizei, Zeitungen und Öffentlichkeit an der Nase herumführte und dennoch ungestraft blieb. Die Rede ist dabei jedoch nicht von Jack the Ripper, sondern vom Zodiac-Killer.

Neue True-Crime-Serie auf Netflix

Zwischen 1968 und 1969 wurden rund um San Francisco fünf Menschen ermordet. Was den Fall jedoch besonders und mysteriös macht, ist, dass der Täter mehrere Briefe an Lokalzeitungen schickte. Einige davon waren verschlüsselt und sollten Hinweise auf die Identität des Zodiac-Killers enthalten. Insgesamt vier verschlüsselte Texte druckten die Zeitungen ab. Entziffert wurden bisher jedoch nur zwei. Einer innerhalb nur weniger Tage – von einem Lehrer und seiner Ehefrau. Die zweite Nachricht ließ sich derweil erst nach 51 Jahren, im Dezember 2020, entschlüsseln. Dieses Mal von drei Amateur-Kryptologen. Doch die wahre Identität des Serienmörders blieb weiterhin ungewiss.

In der neuen Netflix-Serie „Hier spricht Zodiac“ sollen die nun erwachsenen Geschwister der Familie Seawater „noch nie zuvor gesehene Beweise“ offenbaren und über ihre Erfahrungen mit einem der Tatverdächtigen sprechen: dem Lehrer Arthur Leigh Allen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

„Hier spricht Zodiac“ überzeugt Zuschauer

Die neue dreiteilige True-Crime-Serie „Hier spricht Zodiac“ ist seit dem 23. Oktober 2024 auf Netflix verfügbar und katapultierte sich seither auf den zweiten Platz der deutschen Netflix-Charts – direkt hinter die dritte Staffel von „The Lincoln Lawyer: Season 3“. Auch auf der beliebten Filmbewertungs-Plattform IMDb erhielt die Serie eine überzeugende Nutzerwertung von 7,3 von 10 möglichen Sternen.

Wer sich „Hier spricht Zodiac“ anschauen möchte, sollte mindestens 16 Jahre alt sein und benötigt außerdem wahlweise ein normales oder ein werbefinanziertes Netflix-Abo. Auf anderen Portalen ist die Serie als Eigenproduktion von Netflix zunächst nicht abrufbar.