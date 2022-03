FritzBox wird 18: So schnell war der erste Router von AVM

Nach den ISDN-Erfolgsjahren mit der Fritz!Card stellte AVM 2004 erstmals die FRITZ!Box vor. ISDN war rund um die Jahrtausendwende das Übertragungsmedium für Daten schlechthin, die FritzCard von AVM ein Muss für viele Nutzer. Doch DSL war schon geboren – wenngleich ganz anders, als man es heute kennt. Ein DSL-Anschluss lieferte seinerzeit 768 kBit/s. Mit etwas Glück konnte man T-DSL 1.000, T-DSL 2.000 oder T-DSL 3.000 bekommen. Wer hier einen Geschwindigkeitsrausch erwartet, wird aber enttäuscht – denn es handelt sich um Kilobit-Angaben.

Erste FritzBox war seiner Zeit voraus

Der erste Messetag der CeBIT, 10 Uhr war über Jahre hinweg bis zum Ende der CeBIT ein fester Termin für AVM, um neue FritzBoxen oder andere neue Entwicklungen vorzustellen. Die erste Fritzbox war damals schon seiner Zeit voraus. Sie hätte bis zu 8 Mbit/s im Downstream und 1 Mbit/s im Upstream liefern können. Zum Vergleich: Die beiden schnellsten FritzBoxen heute liefern technisch bis zu 6.000 Mbit/s im Kabelnetz und bis zu 10.000 Mbit/s per Glasfaser.

Doch würdest du die jetzt 18 Jahre alte FritzBox heute an eine DSL-Leitung anschließen – sie würde nicht mehr funktionieren. Denn die Technik im Netz hat sich gravierend geändert und mit ihr die Übertragungsstandards. Abgesehen davon, dass die FritzBox heute den Anforderungen eines modernen Routers in keinster Weise entsprechen würde – sie bekäme schlichtweg in den meisten Fällen keine Verbindung mehr, weil die Gegenstellen im Netz von Telekom & Co. den Router nicht mehr verstehen.

Die Features der ersten FritzBox

AVM: Das ist die erste FritzBox

Die erste FritzBox hatte ein DSL-Modem mit integriertem Router an Bord und bot zwei LAN-Anschlüsse sowie einen USB-Anschluss. Die Box – damals noch im klassischen AVM-Rot – hatte eine außen angebrachte WLAN-Antenne und hatte grob die Hälfte der Größe von heutigen FritzBoxen. Telefonieren könnte man mit dem Router damals noch nicht.

Doch bereits kurz nach der Vorstellung dieses Geräts präsentierte AVM im Jahr 2004 zwei weitere Modelle: Die FritzBox Fon mit integrierter Telefonanlage für Festnetz und VoIP. Erstmals konnte man so mit „normalen“ Telefonen auch über das Internet telefonieren. Auch folgte noch 2004 die FritzBox SL WLAN, das erste Modell, das auf WLAN zur Heimvernetzung setzte. Es unterstützte WLAN 802.11 g mit 54 Mbit/s brutto. Zum Vergleich: Heutige Router liefern wie im Fall der 6690 Cable bis zu 6.000 Mbit/s brutto.

2004 bis 2022: So wurde die FritzBox erwachsen

Ein Rückblick auf den Weg zur Volljährigkeit: 2009 erschien die FritzBox 7390 für VDSL, die Jahre später noch für VDSL-Vectoring geeignet war. Mit der FritzBox 7590 stellte AVM 2017 das aktuelle DSL-Flaggschiff vor, das die schnelle Technologie Supervectoring für 250 MBit/s bereits unterstützte, bevor sie in den Netzen angeboten wurde. Die erste FritzBox für den Kabelanschluss kam 2010 auf den Markt. Seit 2018 kann die FritzBox 6591 Cable DOCSIS 3.1 und somit 1 Gbit/s im Kabelnetz.

Die beiden neuesten Modelle haben wir unlängst getestet: Die FritzBox 6690 Cable für den Kabelanschluss und die FritzBox 4060 für alle Anschlüsse – sie hat kein Modem verbaut. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona hat AVM den neuesten Glasfaserrouter, die FritzBox 5590 Fiber, vorgestellt.