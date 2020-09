15-Minuten-Frist: Diese Änderung plant DHL noch dieses Jahr

Im Gespräch mit der Tageszeitung „Welt“ sagt DHL-Manager Tobias Meyer, man werde noch in diesem Jahr einen neuen Service für die Zustellung einführen. Für den „überwiegenden Teil“ der Pakete wirst du morgens ein Zeitfenster für die Zustellung genannt bekommen. Bis 15 Minuten vor der geplanten Zustellung kannst du dann noch einen Nachbarn oder einen Ablageort angeben, wenn du nicht zu Hause bist. Auch die Verfolgung des Zustellers per Internet – eine Art Live-Tracking- soll deutlich ausgeweitet werden.

Bisher ist das nur für einige wenige Regionen in Deutschland möglich. „Bei dem Projekt gab es durch Corona Verzögerungen“, sagt Meyer. Denn für den Service brauche man ein Training der Zusteller vor Ort, was lange Zeit nicht möglich gewesen sei.

Ziel sei es, bis Ende des Jahres eine Verbreitung von 80 Prozent zu erreichen. „Vier von fünf Paketzustellungen sollen dann derart nachverfolgt und angekündigt werden.“ Mit dem Wissen, wann genau dein Paket ankommt kannst du dir dann deinen Tag besser einteilen oder Nachbarn fragen, ob sie zu der genannten Zeit zu Hause sind.

Keine Briefe mehr am Montag?

In einem anderen Bereich will die Post ihren Service aber einschränken. Meyer plant, die Zustellung von Briefen an private Adressen montags nicht mehr durchzuführen. Das soll über ein neues Postgesetz erfolgen. Demnach soll dann zwar die Firmenzustellung am Montag geben, dein Briefkasten zu Hause bleibt aber leer.

Für die meisten privaten Haushalte sollte das ohnehin keinen Unterschied machen, da oftmals nur Post von Firmen und Behörden im Kasten landet, diese aber samstags nicht arbeiten und somit keine Briefe verschicken. Private Post würde aber erst dienstags ankommen. Ob und wann diese Änderung kommt, ist aber offen.

Eine Portosenkung aufgrund der Einschränkung darfst du aber nicht erwarten. Zwar würde der Universaldienst Brief von Kosten entlastet werden, sagt Meyer. „Aber dieser Einfluss ist allein nicht groß genug, um andere Effekte zu kompensieren und damit den Preis zu drücken.“