Ältere Samsung-Handys: So viel sind sie noch wert

Am Donnerstag ist es soweit. In nur zwei Tagen will Samsung seine neuen Flaggschiffe, die Galaxy S21-Serie, im Rahmen eines Unpacked-Events vorstellen. Erfahrungsgemäß müssen Nutzer nur wenige Tage oder höchstens wenige Wochen auf den Marktstart warten. Dann kann das lang erwartete Smartphone endlich erworben werden.

Wiederverkaufswerte von Galaxy-Smartphones

An dieser Stelle stellt sich die Frage, was man nun mit dem Altgerät tun soll. Manchmal lässt sich dem alten Smartphone wieder neues Leben einhauchen. Gelegentlich kann man das Handy nur noch ordnungsgemäß entsorgen. Doch die wohl am meisten genutzte Option ist die: Weiterverkaufen. Und genau für diese Möglichkeit sollten sich Besitzer eines Samsung Galaxy S9, eines Galaxy S10 oder eines Galaxy S20 entscheiden. Denn laut einer Stichproben-Analyse des Online-Kleinanzeigen-Portals eBay Kleinanzeigen (vom 6. Januar) sind diese Geräte noch immer eine ganze Menge wert.

Samsung Galaxy S9 verkaufen

Nach Angaben von eBay Kleinanzeigen liegen die Angebotspreise für die einzelnen Modelle der Galaxy S9-Serie aktuell meist zwischen 225 und 280 Euro. Dabei kostet die 64-GB-Version derzeit durchschnittlich 225 Euro und die 256-GB-Version 280 Euro. Das Samsung Galaxy S9+ (64 GB) wird mit einem Verkaufspreis von 250 Euro genannt, während die 256-GB-Version des Galaxy S9+ ebenfalls 280 Euro auf die Preiswaage legt.

Samsung Galaxy S10 verkaufen

Bei der Samsung Galaxy S10-Generation betragen die Verkaufspreise schlimmstenfalls durchschnittlich 330 und bestenfalls 650 Euro. Die große Preisspanne lässt sich dadurch erklären, dass eBay Kleinanzeigen hier gleich sieben unterschiedliche Modelle genannt hat. Und diese unterscheiden sich in zahlreichen Punkten wie Speicher, Größe und Konnektivität voneinander. Du kannst der unten abgebildeten Liste mit den durchschnittlichen Angebotspreisen entnehmen, wie viel du aktuell für dein Galaxy S10 verlangen kannst.

Samsung Galaxy S10 4G 128 GB (512 GB): 350 Euro (450 Euro)

Galaxy S10+ 4G 128 GB (512 GB) (1 TB): 420 Euro (450 Euro) (650)

Samsung Galaxy S10e 4G 128 GB: 330 Euro

Galaxy S10 5G 256 GB: 500 Euro

Samsung Galaxy S20

Auch bei der noch aktuellen S20-Serie ist die Preisspanne nicht gerade klein. Während das günstigste Samsung Galaxy S20 4G 128 GB durchschnittlich für „nur“ 460 Euro angeboten wird, verlangen Anbieter satte 800 Euro für das Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128 GB. Die beiden verfügbaren 512-GB-Versionen scheinen derweil nicht gerade sonderlich weit verbreitet zu sein. Denn diese werden auf eBay Kleinanzeigen nahezu nicht angeboten.

Samsung Galaxy S20 4G 128 GB: 460 Euro

Galaxy S20 5G 128 GB: 600 Euro

Galaxy S20+ 4G 128 GB: 600 Euro

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128 GB: 800 Euro

Galaxy S20 FE 128 GB: 500 Euro

Bei den Preisen handelt es sich jeweils um durchschnittliche Angebotspreise. Da Nutzer auf eBay Kleinanzeigen feilschen dürfen, können die tatsächlichen Verkaufspreise etwas geringer ausfallen. Diese Preislisten kannst du aber als Richtwert ansehen.

Die andere Seite: Alte Galaxy-Handys kaufen?

Kurze Zeit, nachdem das Samsung Galaxy S21 und dessen Geschwister vorgestellt werden, werden die Preise für ältere Galaxy-Geräte erfahrungsgemäß sinken. Ein guter Zeitpunkt also, um sich ein Preis-Leistungs-Schnäppchen zu angeln. Doch wie soll dieses Schnäppchen aussehen? Stellt das Samsung Galaxy S20 aktuell die beste Wahl dar oder sollte man doch lieber zum älteren Galaxy S9 greifen? Wir haben uns einige Smartphones vor rund einem halben Jahr genau angesehen und uns dabei die Frage gestellt: „Lohnt sich der Kauf noch?“ Die Antworten findest du in den folgenden Artikeln: