So sieht das Samsung Galaxy S21 aus

In den vergangenen Wochen sind immer wieder Bilder aufgetaucht, die das Design des Galaxy S21 vorwegnehmen wollten. Dabei deuteten viele Konzepte auf einen gänzlich neu gestalteten Kamerabereich hin. Nun ist ein offizieller Trailer von Samsung durchgesickert, der nicht nur das bestätigt. Er liefert auch einen Vorgeschmack auf das gesamte Smartphone-Modell.

Dennoch legt auch Samsung den Fokus auf den neu gestalteten Kamerabereich. Es wirkt, als wäre er ein Teil des Rahmens. Die Einfassung der drei Kameras wirkt weitaus edler als noch im Galaxy S20. Zudem ist der gesamte Kamerabereich zwar optisch weiterhin ein Blickfänger. Er ist im Galaxy S21 aber deutlich eleganter. Übrigens fällt die Kameraeinfassung beim Galaxy S21 Ultra deutlich grobschlächtiger und korpulenter aus, wie dieses Bild zeigt.

Darüber hinaus soll Samsung auch die Farben zweier Galaxy-S21-Modelle bestätigt haben. Demzufolge kommt das S21 in Grau, Lila, Pink und Weiß in den Handel. Das Galaxy S21+ hingegen will Samsung offenbar in den Farbvarianten Lila, Silber und Schwarz auf den Markt bringen.

Das ist die technische Ausstattung

Nicht nur das Design ist nun bekannt. Samsung-Mitarbeiter haben gegenüber dem Fachmagazin „Android Authority“ Details zur technischen Ausstattung ausgeplaudert. Demzufolge haben alle Galaxy-S21-Modelle ein Display, dessen Bildwiederholrate bei 120 Hz liegt. Das kleinste Modell ist mit einem 6,2 Zoll Display ausgestattet. Beim Galaxy S21 Plus sollen es 6,7 Zoll sein. Die Ultra-Version ist mit 6,8 Zoll nur minimal größer.

Die drei Kameras auf der Rückseite haben – wie derzeit auf dem Smartphone-Markt gängig – drei verschiedene Brennweiten: Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Tele. Der Sensor hinter der Optik des Teleobjektivs besitzt 64 Megapixel. Während die Hauptkameras des S21 und S21+ 12-Megapixel-Sensoren beherbergen, soll das Galaxy S21 Ultra einen 108-Megapixel-Sensor aufweisen und einen optischen 10-fach Zoom erlauben.

Für Deutschland wieder nur Exynos?

Zudem wird es Samsung offenbar wieder tun. Wie schon bei den Vorgängermodellen soll auch das Galaxy S21 in zwei Varianten mit zwei unterschiedlichen Prozessoren auf den Markt kommen. In den USA, Korea und in anderen ausgewählten Ländern kommt die neue Flaggschiff-Reihe mit Qualcomms neuestem Top-Prozessor, dem Snapdragon 888, in den Handel. In Deutschland hingegen wird es das Galaxy S21 voraussichtlich wieder nur mit einem Exynos-Prozessor zu kaufen geben. Dabei dürfte der Exynos 2100 zum Einsatz kommen, den Samsung zwei Tage vor dem S21-Lauch vorstellen will. Gerüchten zufolge soll die Single-Core Performance zwar unter dem Snapdragon 888 liegen, bei der Multicore-Performance sei Samsung aber führend.

Eine reine LTE-Version ohne 5G-Unterstützung wird es nicht mehr geben.

Der Arbeitsspeicher soll beim Galaxy S21 und der Plus-Variante identisch groß sein und 8 Gigabyte bemessen. An Speicherplatz für deine Daten stehen wahlweise 128 oder 256 Gigabyte zur Verfügung.

Beim Akku soll das Galaxy S21 mit einem 4.000 mAh großen Modell ausgestattet sein. Die Plus-Version mit größerem Bildschirm bringt es auf eine Kapazität von 4.800 mAh und beim Ultra sind ganze 5.000 mAh vorhanden. Was das für die Akkulaufzeit bedeutet, lässt sich aber kaum vorhersagen. Auch ob es wieder deutlich Unterschiede zwischen der europäischen Exynos-Variante und der amerikanischen Snapdragon-Variante geben wird, werden wir erst in den ersten Tests erfahren.

Samsung Galaxy S21: Marktstart und Preis

Am 14. Januar will Samsung die neuen Top-Smartphones der Öffentlichkeit zeigen. Das wäre ein Monat früher, als es bei der Galaxy-S20-Reihe der Fall war. Somit dürfte auch der Marktstart einen Monat früher erfolgen und das Galaxy S21 bereits im Februar oder sogar schon Ende Januar erhältlich sein. Zu den Preisen gibt es bislang nur Gerüchte. Das Galaxy S21 soll ihnen zufolge rund 900 Euro kosten. Für das S21+ könnte Samsung knapp 1.100 Euro verlangen. Das teuerste Modell soll mit 1.300 Euro das Galaxy S21 Ultra werden.