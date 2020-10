Samsung Galaxy A50: Lohnt sich der Kauf auch 2020 noch?

Normalerweise würden wir zunächst alle Vorzüge und Nachteile des fraglichen Smartphones im Vergleich zu aktuellen Modellen benennen – sei es die Technik oder die Software. Danach wäre eine Preis-Leistungs-Untersuchung an der Reihe und erst im Anschluss würden wir das Fazit formulieren. In diesem Fall wollten wir jedoch eine Ausnahme machen und das Fazit schon am Anfang vorwegnehmen: Nein, der Kauf eines Samsung Galaxy A50 lohnt sich im Jahr 2020 absolut nicht! Und das obwohl das Modell knapp ein Jahr das beliebteste in unserer Datenbank war und auch jetzt nur rund eineinhalb Jahre auf dem Buckel hat. Der Grund für diese Vorgehensweise ist äußerst simpel und hört auf den Namen Samsung Galaxy A51. Wieso das Ergebnis so einseitig ausfiel, muss dann aber doch ausführlicher erläutert werden.

Samsung Galaxy A50: Das ist die Hardware

Der Grund für den Erfolg der A-Serie von Samsung ist ein technisch umfassendes Gesamtpaket in Kombination mit einem guten Preis. Technisch umfassend bedeutet in diesem konkreten Fall, dass das Handy über ein 6,4 Zoll großes Full-HD-Display (1.080 x 2.340 Pixel, Super-AMOLED) mit einem guten Display-Gehäuse-Verhältnis verfügt. Eine IP-Zertifizierung bietet das Galaxy A50 zwar nicht, dafür läuft es mit dem recht flinken Mittelklasse-Chip Exynos 9610, der mit acht Kernen ausgestattet ist und eine Taktfrequenz von bis zu 2,3 GHz vorweist. Der Prozessor wird von 4 GB Arbeitsspeicher unterstützt, während der Hauptspeicher 128 GB beträgt.

Samsung Galaxy A50 Software Android 9.0 Pie Prozessor Exynos 9610 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 6000x4000 (24,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 166 g Farbe Einführungspreis 349 € Marktstart März 2019

Hinzu kommt ein recht guter 4.000-mAh-Akku, ein in das Display integrierter Fingerabdrucksensor und die Unterstützung aller gängigen Übertragungsformate mit Ausnahme der neuen und noch nicht weit Verbreiteten Standards 5G und Wi-Fi 6 (ax). Zu guter Letzt wären da noch die Triple-Hauptkamera, deren Module mit 25 Megapixeln, 5 Megapixeln und 8 Megapixeln (Blende: f/1.7, f/2.2 und f/2.2) auflösen. Für Selfie-Freunde verbaute Samsung zudem eine 25-Megapixel-Frontkamera mit einer Blendenöffnung von f/2.0. Unterm Strich bietet das Samsung Galaxy A50 demnach alles, was ein nicht allzu anspruchsvolles Herz begehrt. Doch das gilt auch für das direkte Nachfolgemodell Galaxy A51. Und hier ist die Technik oftmals auch noch einen Ticken besser.

Jetzt weiterlesen Powerbank: So findest du den idealen Zusatzakku - speziell für dich

Galaxy A50 vs. Galaxy A51

Grundsätzlich ähneln sich die beiden 50er-Smartphones. Beide sind nahezu gleich groß, beide bieten die gleiche Auflösung, beide haben dieselbe Speicher-Ausstattung und beide verfügen über eine Akkukapazität von 4.000 mAh. Doch dann wäre da noch der Prozessor, bei dem das Galaxy A51 ein Upgrade auf den Exynos 9611 erhalten hat. Auch beim LTE-Upload ist das aktuelle Modell mit seinen 100 Mbit/s doppelt so schnell und über ein besseres Display-Gehäuse-Verhältnis verfügt das Galaxy A51 auch. Letzteres liegt an einer schmaleren Gehäuse-Fläche unterhalb des Displays und an einem Kamera-Loch an der Stelle, an der sich beim Galaxy A50 ein breiterer Steg befindet.

Untermauert wird die Dominanz des Galaxy A51 durch den Kamera-Bereich. Denn das neuere Smartphone bietet eine Quad-Kamera mit einer Auflösung von bis zu 48 Megapixeln und eine Frontkamera mit 32 Megapixeln. Wobei der Vorteil dann doch nicht so enorm groß ist, wie es zunächst scheinen mag. Denn die lichtstärkste Blende ist beim 2020er-Gerät trotzdem nicht ganz so groß, wie beim Samsung Galaxy A50. Und das Gleiche gilt auch für die Frontkamera.

Mittelklasse in neuem Look und mit neuer Namensgebung. Quelle: Rita Deutschbein / inside handy Das Samsung Galaxy A50 im Test bei inside handy. Quelle: Rita Deutschbein / inside handy Je nach Lichteinfall schimmert die Kunststoff-Oberfläche in allen Farben des Regenbogens. Quelle: Rita Deutschbein / inside handy So groß ist das Galaxy A50 in der Hand. Quelle: Rita Deutschbein / inside handy Die Triple-Kamera des Samsung Galaxy A50 hat nur einen einfachen LED-Blitz. Quelle: Rita Deutschbein / inside handy Die Anschlüsse des Galaxy A50 am unteren Rand. Quelle: Rita Deutschbein / inside handy

Software des Samsung Galaxy A50

Nun zur Software: Als das Samsung Galaxy A50 auf den Markt kam, lief es mit dem damals aktuellen Google-Betriebssystem Android 9 Pie. Seither wurde das Gerät bereits auf Android 10 aktualisiert und zumindest Android 11 dürfte auch noch seinen Weg auf das Mittelklasse-Smartphone finden. Danach wird es jedoch schon deutlich schwieriger. Zwar hat Samsung ein Versprechen gegeben, dass zahlreiche Galaxy-Handys drei Jahre lang mit Updates versorgt werden. Ob das Galaxy A50 auch mit von der Partie ist, ist allerdings ungewiss. Das Galaxy A51 wird dagegen mit Sicherheit drei Jahre lang Versionsaktualisierungen erhalten. Und da das Mobiltelefon erst 2020 erschienen ist, bedeutet es, dass Nutzer sogar mit einem Update auf Android 13 rechnen dürfen. Ein weiterer klarer Punktsieg für das Galaxy A51.

Jetzt weiterlesen Diese Samsung-Handys erhalten nur noch unregelmäßig Sicherheitsupdates

Preis-Leistung

Wie bereits erwähnt: Der Schlüssel zum Erfolg der A-Serie von Samsung ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Darum kostete das Galaxy A50 bei seiner Markteinführung lediglich rund 350 Euro. Seither unterlag das Gerät natürlich auch dem Android-typischen Preisverfall, sodass das Handy heute bei namhaften Händlern bereits ab knapp 280 Euro (zuzüglich rund 5 Euro Versandkosten) erworben werden kann. Und genau hier liegt der Hund begraben. Denn trotz all seiner Vorzüge und einer höheren unverbindlichen Preisempfehlung (rund 370 Euro), ist das Samsung Galaxy A51 mit seinen 274 Euro (zuzüglich knapp 8 Euro Versandkosen) tatsächlich sogar etwas günstiger als das Galaxy A50.

Fazit

Da wären wir wieder beim Fazit. Unterm Strich lässt sich festhalten, dass das Galaxy A51 nicht nur neuer, sondern auch noch leistungsfähiger und sogar günstiger ist. Da mag das Preis-Leistungs-Verhältnis des Samsung Galaxy A50 noch so gut sein. Es gibt nun mal eine bessere Alternative, die den Kauf eines unterlegenen A50-Modells vollkommen sinnlos macht. Es sei denn, man legt unbedingt Wert auf eine möglichst lichtstarke Blende.

Alternativen zum Galaxy A50

Selbstverständlich ist das Samsung Galaxy A51 der naheliegende Ersatz zum Galaxy A50. Doch es gibt auch noch ein anderes Samsung-Smartphone, dass möglicherweise sogar noch besser als Alternative geeignet ist: das Samsung Galaxy A71. Das Handy erschien zeitgleich mit dem Galaxy A51, überragt dieses jedoch in Bereichen wie Displaygröße, Prozessor, Arbeitsspeicher, Akkukapazität und Kamera. Dafür ist das Galaxy A71 jedoch auch deutlich teurer. Wobei der Kaufpreis aktuell im Rahmen einer Saturn-Aktion auf 333 Euro gesenkt wurde.

Wenn dir der Aufpreis dann doch etwas zu hoch ist, kannst du dich auch in unserer Bestenliste umschauen. Dort gibt es die besten Smartphones unter 300 Euro. Von Apple, über Huawei bis hin zu Xiaomi und Nokia – hier ist für jeden Sparfuchs etwas dabei.

Jetzt weiterlesen Das sind die besten Handys bis 300 Euro

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.