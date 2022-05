Wann kommt das nächste Update deines Samsung-Handys? - hier die Antwort

Samsung teilt seine Smartphones und Tablets in drei Kategorien auf: Diejenigen, die monatlich Sicherheitspatches bekommen, diejenigen, die nur vierteljährlich mit Aktualisierungen versorgt werden und diejenigen, die die Updates nur halbjährlich erhalten. Eine entsprechende Liste wird kontinuierlich gepflegt, denn Handy rutschen mit der Zeit immer weiter nach unten, bis sie gänzlich rausfliegen. Hier erfährst du, ob dein Samsung-Mobiltelefon bereits absteigen musste.

Alles, rund um das Thema Samsung-Sicherheitspatches

„Wann bekommt mein Samsung-Smartphone das nächste Sicherheitsupdate?“ Wenn du dir diese Frage auch schon gestellt hast, bist du hier genau richtig. Sicherheitspatches werden von Google jeden Monat aufs Neue verteilt. Was Pixel-Nutzern jedoch unbekannt sein dürfte: Nicht alle Android-Smartphones und Tablets erhalten die monatlichen Updates im 30-Tage-Rhythmus.

Das liegt daran, dass die meisten Hersteller ihren Smartphones eine eigene Benutzeroberfläche verpassen. Diese bietet einen speziellen Look und besondere Funktionen, doch auch Nachteile sind mit von der Partie. Gleichzeitig sorgt eine eigene Benutzeroberfläche nämlich dafür, dass die Sicherheitsupdates, die Google für Android im monatlichen Rhythmus rausbringt, zunächst noch angepasst werden müssen.

Diese Anpassung erfordert jedoch sowohl Zeit als auch Ressourcen und die kosten somit letztlich Geld. Folglich weigern sich so gut wie alle Smartphone-Hersteller ihre Geräte mit monatlichen Aktualisierungen zu versorgen. Meist sind es lediglich High-End-Handys respektive gerade erst erschienene Mobiltelefone, die in den Genuss eines solchen Service kommen. Für alle anderen heißt es: warten. Doch wie lange? Die Antwort auf diese Frage findest du in der unten stehenden Liste.

Mit der Suchfunktion Zeit sparen

Wenn du überprüfen möchtest, ob auch dein Smartphone oder Tablet monatliche Sicherheitspatches erhält, kannst du das Mobiltelefon mit dem Rechner-Tastenkürzel „Strg + f“ schnell und einfach in den unten aufgeführten Listen finden. Solltest du diese Seite in einem Handy-Browser geöffnet haben, kannst du zur integrierten Suchfunktion greifen. Im Chrome-Browser befindet sich diese beispielsweise im Dreipunkte-Menü unter „Auf Seite suchen“.

Wer sein Smartphone in dieser Liste wiederfindet, hat Glück, denn diese Geräte erhalten jeden Monat neue Updates. Potenzielle Sicherheitslücken werden folglich schnell geschlossen und die Geräte sind besonders gut gegen Angreifer geschützt.

Alle Samsung-Handys mit monatlichen Aktualisierungen:

Vierteljährliche Samsung-Sicherheitspatches

Besser als nichts. Diese Aussage beschreibt vierteljährliche Updates wohl am besten. Falls eine größere Sicherheitslücke auf der Bildfläche erscheint, kann es bei diesen Smartphones oder Tablets etwas dauern, bis sie geschlossen wird. Meistens ergeben sich dem Nutzer dadurch jedoch keine allzu großen Nachteile. Dennoch ist die Gefahr hier deutlich größer.

Alle Samsung-Handys mit vierteljährlichen Aktualisierungen:

Zu guter Letzt kommt noch die Liste der eher unglücklichen Update-Profiteure. Hier listet der Südkoreaner Handys, die nur halbjährlich Aktualisierungen erhalten. Dennoch hat Samsung einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, denn zuvor war es die Liste der unregelmäßigen Sicherheitsupdates. Zwischen zwei Software-Aktualisierungen konnte also eine ganze Weile vergehen.

Alle Samsung-Handys mit unregelmäßigen Aktualisierungen:

Wenn du dein Samsung-Smartphone nicht in den oben aufgeführten Listen gefunden hast, kann es nur zwei mögliche Erklärungen geben: Entweder ist dein Handy gerade erst erschienen, oder der Hersteller beliefert dieses schlicht nicht mehr mit Updates. Letzteres passiert in der Regel bei Samsung-Geräten, die älter als vier bis fünf Jahre alt sind. Zumindest, seit Samsung seine Update-Politik angepasst hat. Bei älteren Mobiltelefonen könnte der Zeitraum deutlich kürzer ausfallen.