Tempo! Hier sind 8 Apps für Android & iOS, die nur kurz gratis sind

In den App-Stores von Google und Apple – also im Play Store und im App Store – warten unzählige Anwendungen und Spiele auf dich. Manche davon sind komplett kostenlos, andere kosten ein paar Euro.

Was viele allerdings nicht auf dem Radar haben: Zahlreiche sonst kostenpflichtige Apps werden immer mal wieder für kurze Zeit gratis angeboten. Der Haken: Diese Aktionen laufen oft schnell wieder aus. Wir haben dir ein paar besonders interessante Apps herausgesucht, die aktuell kostenlos zu haben sind.

Gratis verfügbare Pro-Apps (Android)

RUSTY: Island Survival Pro ( 4,19 Euro ) – Du strandest auf einer tropischen Insel und machst dort genau das, was man eben so macht: Die Gegend erkunden, eine Hütte bauen, irgendwie überleben. (3,6 Sterne, 2.384 Bewertungen)

) – Du strandest auf einer tropischen Insel und machst dort genau das, was man eben so macht: Die Gegend erkunden, eine Hütte bauen, irgendwie überleben. Premium Camera ( 2,69 Euro ) – Deine vorinstallierte Kamera-App liefert nicht genug? Dann probier diese Alternative: Burst-Modus, Filter in Echtzeit, diverse Profi-Funktionen. (4,6 Sterne, 4.906 Bewertungen)

) – Deine vorinstallierte Kamera-App liefert nicht genug? Dann probier diese Alternative: Burst-Modus, Filter in Echtzeit, diverse Profi-Funktionen. Meine Medizin Pro ( 2,79 Euro ) – Mit dieser App behältst du deine Gesundheitsdaten im Blick. Sie zeigt dir an, welche Medikamente wie oft einzunehmen sind, und du kannst Infos zur Versicherung oder Überweisungen hinterlegen. (3,9 Sterne, 272 Bewertungen)

) – Mit dieser App behältst du deine Gesundheitsdaten im Blick. Sie zeigt dir an, welche Medikamente wie oft einzunehmen sind, und du kannst Infos zur Versicherung oder Überweisungen hinterlegen. Slime Legends – Survivor ( 0,19 Euro ) – Lust auf ein Idle-RPG? Hier kämpfst du dich durch Horden von Schleimwesen – gut bewertet und schnell erklärt. (4,3 Sterne, 7.094 Bewertungen)

Kostenlose Premium-Apps und -Games (iOS)

Luch: Photo Effects & Filters (0,29 Euro ) – Eine Kamera-App für alle, die Retro-Vibes lieben: analoge Look-Effekte, Rahmen im Vintage-Stil, Prismen-Effekte und mehr. ( 3,8 Sterne, 26 Bewertungen )

) – Eine Kamera-App für alle, die Retro-Vibes lieben: analoge Look-Effekte, Rahmen im Vintage-Stil, Prismen-Effekte und mehr. ( ) WhoSampled (3,99 Euro ) – Ein Muss für Musiknerds: Finde heraus, welche Songs gesampelt wurden – oder in welchen Tracks bestimmte Sounds wieder auftauchen. ( 4,9 Sterne, 8.100 Bewertungen )

) – Ein Muss für Musiknerds: Finde heraus, welche Songs gesampelt wurden – oder in welchen Tracks bestimmte Sounds wieder auftauchen. ( ) Duck Life 7: Battle ( 2,99 Euro ) – Biest du heute wachgeworden und dachtest: „Meine Fresse, würde ich gerne Enten trainieren und sie in Turnieren gegeneinander antreten lassen“? Dann check dieses Spiel hier mal aus. ( 4,6 Sterne, 1.600 Bewertungen )

) – Biest du heute wachgeworden und dachtest: „Meine Fresse, würde ich gerne Enten trainieren und sie in Turnieren gegeneinander antreten lassen“? Dann check dieses Spiel hier mal aus. ( ) Trials of Dragon ( 0,99 Euro ) – Klassisches RPG: Eine Party zusammenstellen, trainieren, Schätze suchen, Bossgegner verdreschen – das volle Programm. (4,4 Sterne, 90 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen: Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps in dieser Liste waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos. Entwickler verraten jedoch selten, wie lange solche Aktionen gültig bleiben. Wenn dir also eine App zusagt, solltest du sie lieber schnell laden.

Trotzdem lohnt sich vorab ein Blick auf die App-Seite im Store – manchmal verstecken sich dort Hinweise, die du kennen solltest.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps finanzieren sich über Werbung oder Zusatzkäufe. Auch bei ursprünglich kostenpflichtigen Apps kommt das vor, besonders bei Spielen. Gerade bei Kinder-Apps solltest du hier aufmerksam sein.

App-Berechtigungen

Viele Apps sammeln Daten – und geben sie oft weiter. Wenn du deine Privatsphäre schützen willst, erteile nur Berechtigungen, die wirklich notwendig sind. Ein Wecker braucht keinen Zugriff auf deine Kamera, und eine Taschenlampe muss nicht wissen, wo du gerade bist.