Schnell sein lohnt sich: Diese 6 Apps sind heute kostenlos

Sowohl Googles Play Store als auch Apples App Store umfassen unzählige Apps, von denen einige kostenlos, andere jedoch kostenpflichtig angeboten werden. Das ist kein allzu großes Geheimnis. Was viele jedoch nicht wissen oder nicht beachten: Oftmals lassen sich auch kostenpflichtige Vollversionen im Rahmen eines Angebots ohne Bezahlung herunterladen. Wir haben einige besonders interessante Gratis-Apps für dich herausgesucht.

Diese Pro-Apps sind aktuell kostenlos (Android)

Countdown Widget – Time Until ( 0,89 Euro ) – Die Funktionsweise dieser App ist zwar simpel, jedoch auch sinnvoll. Denn damit lässt sich ein Countdown in Form eines anpassbaren Widgets erstellen. Heißt: Auf dem Startbildschirm erscheint ein individuelles Widget mit einem manuell voreingestellten Timer. Damit gehören verpasste Termine der Vergangenheit an. (3,9 Sterne, 257 Bewertungen)

Reminder Pro – Erinnerung ( 3,69 Euro ) – Und was, wenn man keinen Termin verpassen möchte, sondern sich zu einem späteren Zeitpunkt an etwas erinnern will? Dann schafft diese App Abhilfe. Wahlweise in Form von Pop-up-Benachrichtigungen oder eines Widgets. Doch Achtung: Die Anwendung bietet In-App-Käufe. (4,1 Sterne, 3.070 Bewertungen)

Hidden Numbers PRO ( 0,99 Euro ) – Bei dieser App handelt es sich um ein Mathe-Lerntool für große und kleine Kinder. Man übt auf spielerische Weise, Zahlen im Kopf zu addieren und zu multiplizieren. Das absolut werbefrei; mit einem Punktesystem und Bestenlisten. Ideal als kleines Hirntraining für Zwischendurch. (4,4 Sterne, 174 Bewertungen)

Diese Premium-Apps sind zurzeit gratis (iOS)

Palette Hunt ( 0,99 Euro ) – Die Entwickler dieser App hatten in erster Linie Designer und Künstler im Sinn. Doch auch Leute, die einfach nur Farben mögen, sollten ihren Spaß mit der Anwendung haben. Diese zieht automatisiert oder manuell Farbmuster aus Fotos, welche sich anschließend für Photoshop und Co. weiterverwenden lassen. Das Menü ist derweil nicht nur intuitiv, sondern auch ein Retro-Augenschmaus. (keine Bewertungen)

Pixel Thoughts: Reduce Stress ( 0,99 Euro ) – Diese App hilft den Nutzern, zu entspannen. Das mittels eines meditativen Ansatzes, bei dem man sich zuerst auf etwas konzentriert, das einen beunruhigt. Und sich dann von der App eine neue Perspektive eröffnen lässt. Das selbstverständlich nicht ohne passende akustische Untermalung. (4,6 Sterne, 19 Bewertungen)

Paintiles ( 1,99 Euro ) – Zu Beginn wirkt dieses farbenfrohe Puzzle-Spiel etwas zu leicht. Man bekommt drei Farben, mit denen man Fliesen bestreichen soll. Doch die Mechaniken entwickeln sich schnell weiter. Sich auflösender Boden, Regenbogenfliesen und sogar Bomben. Jede dieser Mechaniken ändert das Spielprinzip und zwingt den Spieler, umzudenken und andere Strategien auszuprobieren. (4,3 Sterne, 8 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf musst du achten

Alle oben aufgeführten Anwendungen waren zum Zeitpunkt der Anfertigung des Artikels kostenfrei verfügbar. Leider geben die Entwickler nur selten an, wie lange das Angebot anhält. Falls dir eine App gefällt, solltest du diese daher zeitnah herunterladen.

Vor dem Download der kostenlosen Apps empfiehlt es sich jedoch, sich die jeweiligen Seiten im Play Store oder dem App Store genauer anzusehen. Denn manche Programme beherbergen unterschiedliche Stolpersteine.

In-App-Käufe und Werbung

In der Regel finden sich In-App-Käufe und Werbung eher bei kostenlosen Anwendungen, doch auch Vollversionen bleiben oftmals nicht verschont – unabhängig davon, ob diese kostenlos oder kostenpflichtig heruntergeladen wurden. Das ist vorwiegend dann relevant, wenn es sich bei dem heruntergeladenen Programm um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist. In solchen und ähnlichen Fällen kann eine der folgenden Kindersicherungen helfen:

App-Berechtigungen

Manche Anwendungen rentieren sich, indem sie Nutzerinformationen sammeln und diese etwa weiterverkaufen. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, solltest du darauf achten, dass du Apps nur die Berechtigungen gewährst, die diese zum Funktionieren benötigen. Ein Wecker benötigt in der Regel keinen Zugriff auf die Kamera oder deine Kontakte, während eine Taschenlampe deine Standortdaten nicht zu interessieren braucht.