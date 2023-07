iPhone 12: Lohnt sich der Kauf auch 2023 noch?

Das iPhone 12 aus dem Hause Apple kam erst im Oktober 2020 auf den deutschen Markt. Es gehört somit noch nicht zum alten Eisen – auch deswegen, weil es sich bei dem Gerät um ein iPhone und kein Android-Handy handelt. Letztere weisen in der Regel einen deutlich kürzeren Produktlebenszyklus auf. Die grundsätzliche Frage danach, ob das iPhone 12 technisch veraltet ist, stellt sich daher nicht. Dennoch wurde das Modell bereits vom mehreren iPhones überholt, insofern stellt sich eine andere Frage: Lohnt sich der Kauf des iPhone 12 noch?

iPhone 12 im Überblick

Optische Unterschiede zwischen dem iPhone 12 und den direkten Nachfolgern sind praktisch nicht vorhanden. Dasselbe gilt auch für das OLED-Display, das jeweils 6,1 Zoll misst und mit einer Auflösung von 1.170 x 2.532 Pixeln (Punktdichte: 460 ppi) zu überzeugen versucht.

Betrieben wird das Apple iPhone 12 mit einem hauseigenen Bionic A14-Prozessor. Dieser bietet auch heute noch mehr als genug Leistung, weshalb sich selbst anspruchsvolle Käufer keine Sorgen zu machen brauchen. Unterstützt wird dieser von 4 GB Arbeitsspeicher, während der Hauptspeicher wahlweise entweder 64, 128 oder 256 GB beträgt. Käufer sollten sich genau überlegen, welche Speichervariante am besten zu ihnen passt. Denn eine Erweiterung mittels Micro-SD-Karte ist wie üblich nicht vorgesehen.

Apple iPhone 12 Software iOS 16 Prozessor Apple A14 Bionic Display 6,1 Zoll, 1.170 x 2.532 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB, 128 GB, 256 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 2.815 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 162 g Farbe Weiß, Schwarz, Blau, Grün, Violett, Rot Einführungspreis iPhone 12 (4/64 GB): 899 €, iPhone 12 (4/128 GB): 949 €, iPhone 12 (4/256 GB): 1069 € Marktstart Oktober 2020

In puncto Konnektivität erfüllt das iPhone 12 nach wie vor alle relevanten Anforderungen. So unterstützt das Apple-Smartphone einerseits den mobilen Übertragungsstandard 5G. Andererseits kommt der WLAN-Standard Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) zum Einsatz, sodass hier größtenteils keine Wünsche offen bleiben. Lediglich Bluetooth 5.2 wäre an dieser Stelle eine nützliche Bereicherung. Doch Apple setzte selbst im Nachfolgemodell „nur“ auf Bluetooth 5.0.

Nun zur Kamera: Grundsätzlich besteht die Hauptkamera des Apple iPhone 12 aus einem 12-Megapixel-Weitwinkel-Sensor (Blende: f/1.6) und einem 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor (f/2.4). Das ist heute eigentlich nicht mehr zeitgemäß, allerdings ist eine Kamera mit hoher Auflösung und drei oder gar vier Sensoren ebenfalls kein Garant für gute Fotoqualität. Auch Faktoren wie die Objektive und die Kamera-Software dürfen nicht unterschätzt werden. Für Hobbyknipser sollte das Set-up des 12er-Modells auch heute noch problemlos ausreichen. Anspruchsvollere Fotografen empfiehlt es sich dagegen, zu einem neueren Smartphone zu greifen.

Die Akkukapazität des iPhone 12 wirkt im Vergleich zur Konkurrenz geradezu winzig. Lediglich 2.775 mAh hat Apple in sein 12er-Modell integriert. Das direkte Nachfolgemodell, iPhone 13, verfügt immerhin über 3.240 mAh und kommt entsprechend auch auf deutlich längere Laufzeiten. Während das iPhone 12 laut Herstellerangaben bis zu 11 Stunden lang Videos streamen und bis zu 65 Stunden lang Audio wiedergeben kann, sind es beim iPhone 13 15 respektive 75 Stunden. Die Ladeleistung ist mit maximal 20 Watt derweil bei beiden Modellen gleich schlecht – zumal das Netzteil nicht einmal im Lieferumfang enthalten ist.

Software und Aktualisierungen

Das iPhone 12 wurde ab Werk mit dem mobilen Apple-Betriebssystem iOS 14 verschickt. Seither erhielt das Smartphone bereits Versionsupdates und es sollten viele weitere Aktualisierungen folgen. Denn die Update-Zeiträume bei Apple überragen die der meisten Android-Hersteller um ein Vielfaches. So erhielt beispielsweise sogar das 2015 erschienene iPhone 6s eine Aktualisierung auf iOS 15. Daher dürfte das iPhone 12 seinerseits bis 2025 oder gar 2026 kontinuierlich mit Versions- sowie Sicherheitsupdates versorgt werden.

iPhone 12 im Jahr 2023: Preis-Leistung

Ursprünglich lag die unverbindliche Preisempfehlung für das iPhone 12 abhängig von der Speichervariante bei 899 Euro (64 GB), 949 Euro (128 GB) oder 1.069 Euro (256 GB). Mittlerweile kann das Apple-Handy jedoch auch deutlich günstiger ergattert werden. So kostet die 64 GB-Version bei namhaften Händlern derzeit bestenfalls 639 Euro. Angesichts der Kaufpreise der Nachfolgemodelle, ein recht guter Preis. Nicht vergleichbar jedoch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis von Android-Geräten.

Fazit

Rein technisch würde sich der Kauf eines iPhone 12 auch im Jahr 2023 lohnen. Die Leistung ist nach wie vor auf einem hohen Niveau und bei den sonstigen Eigenschaften ist es dem Nachfolgemodell nur geringfügig unterlegen – zumindest abseits der Akkulaufzeit. Auf der anderen Seite ist diese, genauso wie der längere Update-Zeitraum, ebenfalls wichtig. Daher kann sich auch der Griff zu einem Nachfolger lohnen.