Huawei P40 lite: Lohnt sich der Kauf selbst 2022 noch?

Noch vor wenigen Jahren gehörte Huawei neben Samsung und Apple zu den mit Abstand populärsten Smartphone-Herstellern weltweit. Abseits der High-End-Klasse genoss hierzulande vor allem die lite-Version der P-Serie als Gegenstück zur Samsung Galaxy A-Serie eine große Beliebtheit. Doch dann spitzte sich der Handelskrieg zwischen den USA und China zu und die Attraktivität der einstigen Überflieger-Mobiltelefone sank enorm. Wir verraten, ob sich der Kauf des 2020 erschienenen Huawei P40 lite auch im Jahr 2022 noch lohnt.

Huawei P40 lite im Überblick

Zunächst zu den technischen Eigenschaften: Beim P40 lite setzten die Entwickler auf ein 6,4 Zoll großes IPS-Display mit einer Full-HD-+-Auflösung von 1.080 x 2.310 Pixeln (Punktdichte: 398 ppi). Damit muss sich das Mittelklasse-Gerät auch heute noch absolut nicht verstecken, obwohl das Gehäuse-Display-Verhältnis auch etwas besser ausfallen könnte. Betrieben wird das Gerät mit einem HiSilicon Kirin 810-Prozessor, der von 6 GB Arbeitsspeicher flankiert wird. Der Hauptspeicher beläuft sich indes auf 128 GB (erweiterbar durch NM-Karte). Unterm Strich sollte diese Konstellation dem Otto Normal-Smartphone-Nutzer im Alltag vollkommen ausreichen. Solltest du jedoch leistungsfordernde Spiele im Blick haben, wärst du mit einem anderen Smartphone besser beraten.

Huawei P40 lite Software Android Android 10 Prozessor Kirin 810 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.310 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.200 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht Farbe Einführungspreis 299 € Marktstart März 2020

Was die Konnektivität betrifft, so kommt jeweils die „zweitbeste“ Technologie zum Einsatz. 5G, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2? Fehlanzeige. Dafür gibt es LTE, IEEE 802.11 b/g/n/a/ac (bis Wi-Fi 5) und Bluetooth 5.0. Im Alltag dürfte der Unterschied jedoch absolut nicht auffallen. Denn die neueren Technologien benötigen einen Sender- beziehungsweise Empfänger-„Konterpart“, etwa in Form eines Wi-Fi 6-fähigen Routers. 5G benötigt darüber hinaus auch noch einen passenden Tarif. Das alles ist zurzeit jedoch noch Mangelware. Interessierte können allerdings auch zur im Juni 2020 erschienenen 5G-Version des Huawei-Smartphones greifen.

Die Kameras

In Sachen Kamera bietet das Huawei P40 lite einen Hauptsensor mit einer Auflösung von 48 Megapixeln und einer Blendenzahl von f/1.8. Dazu gesellt sich ein Ultraweitwinkelsensor mit 8 Megapixeln, ein Makrosensor mit 2 Megapixeln und ein weiterer 2-Megapixel-Sensor, der für den Bokeh-Effekt die Verantwortung trägt. Auch hier dürfte der Hobbyfotograf eher enttäuscht werden, während der Gelegenheitsknipser vollends zufrieden sein wird. Fakt ist jedoch, dass auch moderne Mobiltelefone in dieser Preisklasse keine deutlich bessere Fotoqualität liefern werden – wenn überhaupt. Und das gilt auch für die Frontkamera mit ihren 16 Megapixeln und f/2.0.

Ein großer Vorteil von Huawei-Smartphones ist ihr Akku. Das liegt insbesondere daran, dass die Lebenszeit der Energiespender aus China im Vergleich zur Konkurrenz außerordentlich hoch ist. Auch nach zwei bis drei Jahren dürfte der 4.200 mAh große Akku des Huawei P40 lite genug Energie für einen vollen Tag liefern. Bei einem Gebrauchtkauf empfiehlt es sich dennoch, auf den ursprünglichen Kaufzeitpunkt zu achten.

Software und Aktualisierungen

Obwohl das Huawei P40 lite bereits einige Jahre auf dem Buckel hat, ist es technisch nach wie vor recht gut aufgestellt. Leider gilt dies nicht für dessen Software. Ursprünglich wurde das Mobiltelefon mit dem Google-Betriebssystem Android 10 und der Benutzeroberfläche EMUI 10 geliefert. Google-Dienste wie Google Maps oder der Play Store gehörten aufgrund des Handelsstreits zwischen den USA und China allerdings nicht zum Funktionsumfang. Und das ist auch abseits aller Update-Zeiträume das Totschlagargument gegen den Kauf eines Huawei P40 lite – zumal der chinesische Entwickler Anfang 2022 verkündete, dass das als Alternative zu Android geplante Betriebssystem HarmonyOS vorerst nicht auf europäische Smartphones kommt.

Huawei P40 lite im Jahr 2022: Preis-Leistung

Als das Huawei P40 lite im März 2020 auf den deutschen Markt kam, kostete es 299 Euro. Da nach wie vor kein direktes Nachfolgemodell existiert und die Halbleiter-Knappheit den Android-typischen Preisverfall generell deutlich verlangsamt hat, kostet das Handy normalerweise auch heute noch bestenfalls etwa 230 Euro. Derzeit lässt sich das Mobiltelefon jedoch bei MediaMarkt und Saturn für jeweils 179 Euro kaufen. Sollten die nicht vorhandenen Google-Dienste kein Problem darstellen, ist das ein durchaus fairer Preis. Alternativlos ist das Huawei P40 lite allerdings mit Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht.

Fazit

Grundsätzlich ist das Huawei-Smartphone ziemlich gut gealtert. Die verbaute Mittelklasse-Technik reicht auch heute noch problemlos aus und auch der Kaufpreis beißt nicht. Dennoch würde sich ein Kauf des Huawei P40 lite heute nicht mehr lohnen. Das begründet sich einerseits durch die nicht vorhandenen Google-Dienste. Andererseits existieren zahlreiche, modernere Alternativen, die (auch) mit Blick auf ihre jeweiligen Marktstarts längere Update-Zeiträume vorweisen. Wir haben die besten Smartphones unter 200 Euro in einem separaten Ratgeber zusammengetragen.

Weitere Huawei-Smartphones aus den Vorjahren: