Huawei P30 Pro: Lohnt sich der Kauf selbst 2021 noch?

Im April 2019, als das Huawei P30 Pro in die Läden kam, war die Welt noch viel einfacher für den chinesischen Hersteller Huawei. Dessen Highend-Smartphones konnten problemlos mit den weltbesten Modellen mithalten und auch in puncto Verkaufszahlen war das Unternehmen auf der Überholspur. Dann sprach Trump ein Machtwort und verbot amerikanischen Unternehmen im Mai 2019 mit Huawei Geschäfte zu machen.

Das gilt natürlich auch für den Android-Entwickler Google, darum verfügen alle seither erschienenen Huawei-Smartphones (bis auf nur minimal abgeänderte Varianten) über keine Google-Dienste wie Google Maps, YouTube oder den Play Store mehr. Ältere Geräte, wie auch das Huawei P30 Pro, funktionierten hingegen auch im Jahr 2021 ohne Einschränkungen.

Huawei P30 Pro im Überblick

Bei dem Huawei P30 Pro handelt es sich um das damalige Flaggschiff-Smartphone des chinesischen Herstellers. Folglich bietet es ein großes Display mit einer Diagonalen von 6,47 Zoll. Leider löst dieses „lediglich“ mit Full-HD+ auf (1.080 x 2.340 Pixel), was für eine mittelprächtige Punktdichte von 398 ppi sorgt. Mit seinen QHD-Panels hat Konkurrent Samsung da eindeutig die Nase vorn – selbst bei seinem damaligen Top-Smartphone Galaxy S10+ (1.440 x 3.040 Pixel).

Der große Bruder des Huawei P30: Das Huawei P30 Pro Das Smartphone besitzt einen 6,47 Zoll OLED Display... ... mit einer 32 Megapixel Frontkamera Verbaut sind neben einem Huawei Kirin 980 auch 8 GB RAM... ... und wahlweise 128 oder 256 GB erweiterbarer Speicher (mittels Nano Memory Card) Auf der Rückseite sitzt eine Triple-Kamera mit 40 + 20 + 8 Megapixel Auflösung Geladen wird das Smartphone natürlich mittels USB 3.1 Typ-C Als Betriebssystem ist Android 9.0 Pie mit EMUI 9.1 Benutzeroberfläche vorinstalliert

In Sachen Leistung sah es ähnlich aus, doch dies spielt im Grunde keine allzu große Rolle. Denn obgleich der verbaute Prozessor Kirin 980 auch 2019 nicht gerade die Krönung der Schöpfung darstellte, dürfte seine Rechenleistung auch heute noch für so ziemlich alles ausreichen. Selbst moderne 3D-Spiele können in den meisten Fällen ohne Probleme gespielt werden. Das Schlimmste was passieren kann ist, dass die maximale Grafikleistung etwas heruntergeschraubt werden muss.

Huawei P30 Pro Software Android 9.0 Pie Prozessor Huawei Kirin 980 Display 6,47 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB Hauptkamera 7728x5368 (41,5 Megapixel) Akku 4.200 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 192 g Farbe Einführungspreis 128 GB: 999 €, 256 GB: 1099 € Marktstart 5. April 2019

Akku

Was die Akkuleistung angeht, so verbaute der Hersteller einen 4.200-mAh-Akku. Eine solche Akkukapazität ist heute eher unterer Durchschnitt, doch wenn das Huawei P30 Pro mit etwas überzeugen kann, dann ist es die Akkulaufzeit. Diese ist bei dem Huawei P30 Pro, genauso wie bei anderen Huawei-Flaggschiffen, auf einem exzellenten Niveau und was besonders gut ist: Auch die Lebenserwartung der Akkus scheint überdurchschnittlich hoch zu sein – gelinde gesagt.

Kamera

Nun zur Kamera: Das Huawei P30 Pro verfügt über vier Kamera-Objektive von Leica. Dazu gehört ein 40-Megapixel-Sensor mit einer f/1.6-Blende, ein 20-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv (f/2.2) und ein 8-Megapixel-Teleobjektiv (f/3.4). Bei dem letzten Sensor handelt es sich derweil um einen Tiefensensor (TOF). Die Frontkamera löst ihrerseits mit 32 Megapixeln auf (f/2.0).

In der Liste der Kamera-Experten von DxOMark belegt das Huawei P30 Pro heute nur noch den 35 Platz. Allzu überzeugend wirkt die Platzierung nicht gerade, allerdings befinden sich Geräte der 2021er-Galaxy-S21-Serie von Samsung auf exakt demselben Niveau. Unterm Strich dürften also selbst Hobby-Fotografen mit dem Huawei P30 glücklich werden.

Beispiel 2: Außenaufnahme des Huawei P30 Pro Beispiel: Außenaufnahme des Huawei P30 Pro Kontrast:: Außenaufnahme des Huawei P30 Pro Gegenlicht: Außenaufnahme des Huawei P30 Pro Zoom: Außenaufnahme des Huawei P30 Pro Außenaufnahme des Huawei P30 Pro Innenaufnahme mit ISO 12.800 des Huawei P30 Pro Extrem: Innenaufnahme mit ISO 409600 des Huawei P30 Pro Innenaufnahme mit dem Huawei P30 Pro Nahaufnahme des Huawei P30 Pro Nahaufnahme mit Supermakro-Modus des Huawei P30 Pro Naheinstellgrenze des Huawei P30 Pro Normalbrennweite des Huawei P30 Pro 5-facher Zoom des Huawei P30 Pro 10-facher Zoom des Huawei P30 Pro Weitwinkel des Huawei P30 Pro Test-Chart mit Blitz: Huawei P30 Pro im Kamera-Test Test-Chart ohne Blitz: Huawei P30 Pro im Kamera-Test Staffelei mit Blitz: Huawei P30 Pro im Kamera-Test Staffelei ohne Blitz: Huawei P30 Pro im Kamera-Test

Übertragungsstandards

Den aus heutiger Sicht wohl größten Hardware-Kritikpunkt stellen die fehlenden Übertragungsstandards 5G und Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) dar. Ersterer ist in Deutschland zwar – je nach Anbieter – noch kaum verbreitet, dafür ist das Fehlen von Wi-Fi 6 durchaus ein erwähnenswerter Nachteil. Ansonsten bietet das Huawei P30 Pro ein komplettes Gesamtpaket – inklusive der Schutzzertifizierung IP68 und exklusive eines 3,5-Millimeter-Klinkenanschlusses. Wobei das schon meckern auf einem hohen Niveau ist.

Software des Huawei P30 Pro

Die aktuelle Software-Situation in Bezug auf Huawei-Geräte wurde bereits am Anfang dieses Artikels erläutert. Besitzern eines Huawei P30 Pro kann das allerdings egal sein. Das Ex-Flaggschiff kann nach wie vor von allen Android-Vorteilen profitieren. Da das Smartphone jedoch bereits mehr als zwei Jahre auf dem Buckel hat, sollten Käufer sich auf ausbleibende Sicherheits- und Versions-Updates einstellen.

Das gleichaltrige Samsung Galaxy S10+ wird dagegen mindestens eine weitere Aktualisierung erhalten und auch Sicherheitsupdates werden hier länger verteilt. Folglich ist das Huawei P30 Pro in puncto Software nicht auf der Höhe – selbst wenn man Apple iPhones mit ihren langjährigen Updates außer Acht lässt.

Preis-Leistung

Als das Huawei P30 Pro auf den Markt kam, kostete die günstigere Variante mit 128 GB Hauptspeicher rund 1.000 Euro. Nun unterliegen alle Android-Geräte einem schnellen Preisverfall, und auch das frühere Huawei-Flaggschiff stellt da keine Ausnahme dar. Heute starten die Verkaufspreise für das P30 Pro bei namhaften Herstellern bereits ab knapp 550 Euro. Das Problem: Die Preise waren auch schon mal günstiger und haben sich im vergangenen Jahr allgemein nicht sonderlich stark verändert. Darum ist da Preis-Leistungs-Verhältnis heute trotz der weiterhin durchaus passablen Leistung nicht mehr sonderlich gut.

Wer etwas mehr Geld ausgeben möchte, kann auch zum Huawei P30 Pro New Edition greifen. Dabei handelt es sich um eine im Mai 2020 erschienene Neuauflage des Huawei P30 Pro, die sich jedoch größtenteils nur durch eine größere Speicherausstattung vom Original unterscheidet. Der aktuelle Bestpreis bei namhaften Händlern liegt bei knapp 580 Euro.

Alternative: Xiaomi Mi 10T Pro

Es existieren zahlreiche gute Alternativen zum Huawei P30 Pro. Als Beispiel lässt sich das Xiaomi Mi 10T Pro benennen. Das Oberklasse-Smartphone kam im Oktober 2020 auf den Markt und bietet ein größeres Display (6,67 Zoll), einen leistungsstärkeren Prozessor (Qualcomm Snapdragon 865), mehr Akkukapazität (5.000 mAh), eine hochauflösendere Hauptkamera (108 Megapixel) und den aktuellen WLAN-Standard Wi-Fi 6. Dafür hat die Frontkamera eine geringere Auflösung (21 Megapixel), das Panel basiert auf LCD-Technologie und eine IP-Zertifizierung ist nicht vorhanden. Kostenpunkt: Etwas über 400 Euro.

Fazit

Grundsätzlich stellt das Huawei P30 Pro heute keinen allzu guten Fang mehr dar. Es muss sich in puncto Hardware zwar nicht verstecken, in puncto Softwaretechnisch kann es allerdings nicht mehr mithalten. Und das kann ein Totschlagargument sein. Zudem ist das Preis-Leistung-Verhältnis nicht mehr so gut, wie es noch 2020 der Fall war. Ein anderes, neueres Gerät wäre hier wohl die bessere Wahl.

