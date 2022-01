Das sind die besten Smartphones unter 500 Euro im Jahr 2022

Egal ob Apple, Samsung, Xiaomi oder andere Hersteller aus China wie Realme, Oppo oder OnePlus: Du hast in der Preisklasse zwischen 400 und 500 Euro die Auswahl zwischen vielen hochinteressanten Smartphone-Modellen. Denn es muss nicht immer absolute Highend-Ware sein, um ein gutes Handy nutzen zu können. Wer beim Handykauf viel Geld sparen will, sollte in jedem Fall einen Blick auf die Vorjahresmodelle der etablierten Hersteller werfen. Die ehemaligen Flaggschiffe bieten High-End-Technik, wenn auch oft nicht auf dem allerneuesten Stand. Dafür kosten die Top-Modelle teilweise die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung zum Marktstart. Und sie bereiten nicht viel weniger Freude bei der Nutzung als aktuelle Flaggschiff-Smartphones. Unsere Bestenliste hilft dir bei der Auswahl.

Das sind die besten Handys unter 500 Euro

Empfehlungen der Redaktion

Wenn man bereit ist, für ein Smartphone knapp 500 Euro auszugeben, sollte das Handy entsprechend gut ausgestattet sein. Und das trifft Stand heute zum Beispiel auf das Realme GT Neo 2 zu. Hier bekommst du nicht nur Zugriff auf den 5G-fähigen Qualcomm Snapdragon 870, sondern auch auf satte 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherplatz. Vorgestellt im November vergangenen Jahres hast du zudem Zugriff auf einen 6,62 Zoll großen Bildschirm (1.080 x 2.400 Pixel) und kannst eine Dreifachkamera (64 + 8 + 2 Megapixel) nutzen.

Realme GT Neo 2 Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 870 5G Display 6,62 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 200 g Farbe Schwarz, Blau, Grün Einführungspreis Marktstart November 2021

Du wünschst dir vorwiegend eine hochauflösende Kamera? Dann kannst du einen Blick auf das Motorola Edge+ werfen. Denn bei diesem Smartphone löst die Hauptkamera mit 108 Megapixeln auf – flankiert von zwei weiteren Kameras (16 + 8 Megapixel) und einen Tiefenschärfe-ToF-Sensor. Als Prozessor kommt bei diesem Smartphone der Qualcomm Snapdragon 865 zum Einsatz, flankiert von 12 GB RAM. Das Display fällt mit einer diagonalen Abmessung von 6,7 Zoll vergleichsweise groß aus, ebenso der interne Speicher mit einer Kapazität von 256 GB.

Motorola Edge+ Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 865 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 12032×9024 (108,6 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP58 Gewicht 203 g Farbe Schwarz Einführungspreis Marktstart Juni 2020

Die insgesamt besten Handys für weniger als 500 Euro liefert dir die nachfolgende Übersichtstabelle. Dort kommen auch Smartphone-Marken zur Geltung, die du vielleicht nicht sofort in Erwägung ziehen würdest. Zum Beispiel Realme, Nokia oder auch Google.

Apple – die besten Handys unter 500 Euro

Du bist auf der Suche nach einem iPhone unter 500 Euro? Dann hast du inzwischen eine etwas größere Wahl. Denn nicht nur viele der X-Modelle aus den Jahren 2017 und 2018 sind unter diese Preisschwelle gefallen. Auch das kompakte iPhone SE 2020 kannst du für unter 500 Euro kaufen. Bald dürfte der Preis bei diesem Modell sogar unterhalb der 400-Euro-Schwelle liegen.

Aus Apples X-Serie empfiehlt sich vor allem das iPhone Xr. Es wurde 2018 vorgestellt und im Inneren verrichtet der von Apple selbst entwickelte A12 Bionic Prozessor seinen Dienst – flankiert von 3 GB RAM. Auf der Rückseite ist eine 12-Megapixel-Kamera zu finden. Schwachpunkt im Direktvergleich mit anderen Handys unter 500 Euro: Es steht aktuell nur das Modell mit 64 GB Speicherplatz zu diesem Preis zur Verfügung. Ebenfalls teilweise für unter 500 Euro zu haben: das iPhone X, das allerdings auch schon Ende 2017 in den Handel kam.

Apple iPhone XR Software iOS 12 Prozessor Apple A12 Bionic Display 6,1 Zoll, 828 x 1.792 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 2.942 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 194 g Farbe Weiß, Schwarz, Blau, Orange, Gelb, Rot Einführungspreis 64 GB: 849 €, 128 GB: 909 €, 256 GB: 1019 € Marktstart 26.10.2018

Samsung – die besten Handys 2021 bis 500 Euro

Natürlich kannst du dir auch ein Smartphone von Samsung für unter 500 Euro kaufen. Und zwar eines, das auf den Wünschen zahlreicher Samsung-Fans weltweit basiert: das Samsung Galaxy S20 FE. Das FE steht bei diesem Handy für Fan Edition. Und der Name ist Programm. Denn Samsung hat in Marktforschungen nach eigenen Angaben die Wünsche von zahlreichen Nutzern auf der ganzen Welt berücksichtigt und in dieses Mobiltelefon einfließen lassen. Das Ergebnis: Ein Telefon mit leistungsfähigem Prozessor, 6 GB RAM, Dreifach-Kamera (12 + 12 + 8 Megapixel), 32 Megapixel-Frontkamera und 4.500 mAh starkem Akku. Wichtig: Das Smartphone steht in Deutschland einerseits mit dem Exynos 990 Prozessor von Samsung oder mit dem Qualcomm Snapdragon 865 zur Verfügung.

Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) Software Android 10 Prozessor Samsung Exynos 990 Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP68 Gewicht 190 g Farbe Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud White, Cloud Red, Cloud Orange Einführungspreis Galaxy S20 FE (Fan Edition) [128 GB]: 633 €, Galaxy S20 FE (Fan Edition) [256 GB]: 719 € Marktstart Oktober 2020

Und wenn du der beliebten A-Klasse von Samsung eine Chance geben möchtest, dann wirf doch mal einen Blick auf das Samsung Galaxy A72. Ausgestattet mit einem 6,7 Zoll großen Display (90 Hertz) kommt hier eine Quad-Kamera (64 + 12 + 8 + 5 Megapixel) zum Einsatz und du hast Zugriff auf einen 5.000 mAh großen Akku. Als Prozessor ist der Qualcomm Snapdragon 720G verbaut.

Samsung Galaxy A72 Software Android 11 Prozessor Octa Core (Dual 2,3 GHz, Hexa 1,8 GHz) Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 203 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau, Violett Einführungspreis 449 € Marktstart 17. März 2021

Xiaomi – Bestes Handy 2021 für unter 500 Euro

Soll es ein Handy für unter 500 Euro von Xiaomi sein? Das Xiaomi Mi 10 wäre eine gute Wahl. Es bietet nicht nur 5G-Unterstützung, sondern auch ein großes Display (6,67 Zoll), das an den Seiten abgerundet ist. Für den Antrieb sorgt ein Qualcomm-Prozessor (Snapdragon 865), dem 8 GB RAM zur Seite stehen. Ausgestattet mit 128 GB Speicherplatz und einer Quad-Kamera (108 + 13 + 2 + 2 Megapixel) bietet es für unter 500 Euro eine durchaus üppige Ausstattung.

Xiaomi Mi 10 Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 865 Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 12032×9024 (108,6 Megapixel) Akku 4.780 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 208 g Farbe Türkis, Grau Einführungspreis Xiaomi MI 10 (128 GB): 799 €, Xiaomi Mi 10 (256 GB): 899 € Marktstart März 2020

Neuere Alternative gewünscht? Dann solltest du dir das Xiaomi 11T genauer ansehen. Es bietet ebenfalls 128 GB Speicherplatz nebst 8 GB RAM und als Prozessor den MediaTek Dimensity 1200. Auch dieses Smartphone ist mit einer hochauflösenden Dreifach-Kamera (108 + 8 + 5 Megapixel) ausgestattet, das Display bietet eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Im Test des Xiaomi 11T war insbesondere die Leistung überzeugend.

Xiaomi Xiaomi 11T Software Android 11 Prozessor MediaTek Dimensity 1200 Ultra Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 12032×9024 (108,6 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 203 g Farbe Blau, Schwarz, Weiß Einführungspreis 8+128: 550 €, 8+256: 600 € Marktstart Oktober 2021

OnePlus – Bestes Smartphone bis 500 Euro

Und auch von OnePlus gibt es einen aktuellen Hardware-Tipp: das OnePlus Nord 2 5G. Auf Basis des MediaTek Dimensity 1200 bietet dieses 5G-Smartphone unter anderem 12 GB RAM, 256 GB Speicherplatz und auf der Rückseite drei Kameras (50 + 8 + 2 Megapixel) sowie ein 6,44 Zoll großes Display. Im Test des OnePlus Nord 2 5G konnte unter anderem die starke Performance, das gute Display und die Schnellladefunktion überzeugen.

OnePlus Nord 2 Software Android 11 Prozessor MediaTek Dimensity 1200-AI Display 6,43 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht Farbe Grau, Blau Einführungspreis 399 € Marktstart 28. Juli 2021

