Verblüffend: Jedes iPhone hat diese geheime Funktion

Ob Nachrichten bei WhatsApp verschicken, mit dem Handy bezahlen oder fotografieren oder über Spotify Musik hören: All das kann man mit einem iPhone, aber auch mit einem Android-Smartphone machen. So spielt es im alltäglichen Gebrauch gar keine so große Rolle, was für ein Handy man hat. Wären da nicht geheime und erstaunliche Features, die Nutzer immer wieder überraschen. So wie die folgende iPhone-Funktion, die ziemlich wertvoll sein kann.

Geheime Funktion auf dem iPhone finden

Wer gerne mit seinem iPhone fotografiert, wird die Funktion womöglich bereits entdeckt haben. Falls nicht, dürfte sie umso verblüffender sein. Fotografiert man etwa Pflanzen, Blumen, Essen, Tiere oder Insekten und schaut sich eines der Bilder an, sollte man auf dem Display von unten nach oben wischen. Dann nämlich zeigt das iPhone an, was genau man da fotografiert hat. Eine Sonnenblume oder ein Pferd dürfte wohl jeder erkennen. Aber was, wenn es eine schöne Pflanze ist, von der man gerne wissen würde, wie sie heißt und ob sie etwa giftig ist?

All diese versteckten Informationen liefert das iPhone, wenn man sich die Informationen zu dem Foto anzeigen lässt. Tippt man auf den Namen der Pflanze, gelangt man zu einer kurzen Beschreibung dieser und kann bei Wikipedia weitere Informationen erhalten. Zudem zeigt das iPhone weitere Bilder der Pflanze, des Tieres oder Insekts an. Fotografiert man eine Frucht oder ein fertig zubereitetes Essen, gibt es sogar Rezeptvorschläge. Und bei fotografierten Sehenswürdigkeiten erkennt das Handy, was es für ein Gebäude ist. Visuelles Nachschlagen nennt Apple diese Funktion.

Versteckte Taste finden

