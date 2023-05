Galaxy S23 kaufen: Diese drei Gründe sprechen für Samsungs Flaggschiff

Im Februar dieses Jahres ist das Samsung Galaxy S23 auf den Markt gekommen und wurde haufenweise verkauft. Wenige Monate nach Release befindet es sich in unserer Smartphone Beliebtheits-Liste unter den Top 5. In unserem Test haben wir das Flaggschiff in der Basis-Version außerdem mit 4,5 von 5 Sternen bewertet – ein Top-Ergebnis. Doch wer braucht ein 700-Euro-Handy wie das S23? Das sind drei Gründe für Samsungs High-End-Gerät.

120-Hertz-Display im Hosentaschenformat

Egal, was man mit seinem Smartphone macht – ein Element wird immer mitgenutzt: das Display. Deshalb sollte es Videos, Bilder, Games und Texte entsprechend gut darstellen. Und das macht das S23 mit Bravour. So setzt Samsung zum einen auf ein AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. AMOLED-Panels haben den Vorteil, dass jede Leuchtdiode einzelnen leuchten kann. Dadurch ist keine separate Hintergrundbeleuchtung nötig und Bilder liefern mehr Kontrast. Außerdem sieht das Schwarz echt aus, da die nicht entsprechenden Pixel einfach nicht leuchten. Das tut wiederum der Akkulaufzeit gut, die beim S23 viel Ausdauer verspricht.

Dank der hohen Bildwiederholrate sehen dazu sämtliche Bewegungen auf dem Bildschirm angenehm flüssig aus. Das gilt sowohl für Videos und Games als auch fürs tägliche Scrollen durch den Newsfeed. Dank einer Auflösung von 1.080 × 2.340 Pixeln und einer Pixeldichte von 422 ppi sehen alle Inhalte zudem gestochen scharf aus. Im Test des Galaxy S23 haben uns auch die Blickwinkel des Displays überzeugt.

Weiterhin interessant: Samsung spendiert dem Galaxy S23 einen ziemlich kompakten Bildschirm mit einer Diagonale von 6,1 Zoll. Dadurch ist es im Gegensatz zu vielen anderen aktuellen Smartphones schön handlich, lässt sich mit einer Hand bedienen und passt problemlos in die meisten Hosentaschen. Suchst du also vor allem ein griffiges Mobiltelefon für den Alltag oder hast eher kleine Hände, ist das S23 eine sehr gute Wahl.

Galaxy S23 knipst Fotos mit bis zu 50 MP – auch bei schlechtem Licht

Weiterhin für viele wichtig in einem Smartphone: Die Kamera. Samsung setzt hier im Galaxy S23 auf ein Trio aus einer 50-MP-Hauptkamera, einer Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 MP und einer Telezoom-Kamera mit 12 MP. Die drei Kameraobjektive sind auf der Rückseite untereinander angeordnet und verleihen dem Handy einen modernen Look.

In unserem Test waren wir mit der Qualität der Fotos sehr zufrieden. So knipsen alle der Kameras auch bei schlechten Lichtverhältnissen gute Fotos und sind perfekt aufeinander abgestimmt. Das heißt: Die Farbdarstellung bleibt identisch – unabhängig davon, mit welchem Objektiv du das jeweilige Motiv ablichtest. Insbesondere die Telezoom-Kamera ist dabei ein echter Zugewinn, der in preiswerteren Geräten selten zu finden ist. Auch die Selfie-Kamera auf der Vorderseite knipst mit rund 12 MP ordentliche Schnappschüsse.

So viel Power wie mit kaum einem anderen Chip

Darüber hinaus nicht zu vernachlässigen ist die Leistung eines Smartphones. Denn Ruckler und lange Wartezeiten sind nervig und verschlechtern die Nutzerfahrung. Beim Galaxy S23 laden Apps jedoch sehr schnell und die Performance allgemein ist flüssig. Der Grund dafür: Samsung verbaut mit dem Snapdragon 8 Gen 2 den derzeit leistungsstärksten Prozessor in einem Android-Smartphone. Dieser wird unterstützt von 8 GB Arbeitsspeicher. Der Wechsel zwischen Apps geht damit schnell und auch Gaming oder 8K-Videoaufnahmen sind kein Hindernis.

Dazu hat der Chip den Vorteil, dass er auch die Akkulaufzeit verbessert. So kommt das Galaxy S23 in unserem Test auf gut 13 Stunden Laufzeit – ein ziemlich guter Wert. Besonders im Vergleich zu seinem Vorgänger, der noch mit einer deutlich kürzeren Laufzeit zu kämpfen hatte. Mit Blick auf die Zukunft bedeutet das außerdem: Der Prozessor sollte auch in den kommenden Jahren noch den dann aktuellen Hardware-Bedingungen standhalten und weiterhin eine gute Performance liefern. Somit ist das Samsung-Phone auch längerfristig eine gute Investition.

Darüber hinaus positiv ist die hervorragende Update-Politik. Denn für das Galaxy S23 verspricht Samsung die Unterstützung von vier Jahren Android-Updates und fünf Jahren Sicherheitspatches. Daher ist es auch softwareseitig eine gute und nachhaltige Wahl.

Fazit: Für wen ist das Galaxy S23 geeignet?

Insgesamt bietet das Galaxy S23 ein starkes Gesamtpaket zu einem fairen Preis. Insbesondere Nutzer, die ein kompaktes Smartphone bevorzugen, kommen mit Samsungs neuestem Flaggschiff auf ihre Kosten. Mit einem ausgezeichneten Display, einer hochwertigen Verarbeitung sowie einer top Performance und Kameraausstattung musst du kaum Abstriche machen.

Jedoch benötigt nicht jeder Nutzer ein solches High-End-Gerät. Die Mehrheit dürfte auch mit einem Mittelklasse-Smartphone zwischen 300 und 500 Euro problemlos auskommen. Wer jedoch auf eine gute Ausstattung in allen Bereichen wert legt und etwa auch unterwegs Games spielen möchte, macht mit dem Galaxy S23 kaum etwas falsch. Durch den aktuell besten Chip (in einem Android-Phone) ist das Samsung-Gerät auch längerfristig eine gute Wahl. Womit wir beim nächsten Pro-Argument wären. Das S23 profitiert von Samsungs langem Update-Versprechen, wird jahrelang aktuell gehalten und ist damit auch bei der Software sehr nachhaltig.

Übrigens: Zusammen mit einem Tarif kommst du häufig zu einem besseren Preis an das Smartphone und kannst die Kosten außerdem etwas strecken.