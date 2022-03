Oppo Find X5 im ersten Check: Das ist das 1.000-Euro-Budget-Flaggschiff

Das Find X5 wird neben seinem kleinen und seinem großen Bruder am 21. März auf Kundenjagd in Deutschland gehen. Mit einem Preis von knapp 1.000 Euro begibt man sich nicht in den Preiskampf wie beispielsweise Motorola mit dem Edge 30 Pro. Man Oppo will anders wahrgenommen werden. Und zwar als Edelmarke. Wir hatten auf dem MWC 2022 die Gelegenheit uns einen ersten Eindruck vom neuen Oppo Find X5 zu verschaffen.

Oppo Find X5 Serie: Das macht das Lite Modelle besser als die Pro-Version

Das Find X5 bietet solide Oberklassen-Kost. Echte Highlights fehlen jedoch. Das 6,55-Zoll-Display löst in Full-HD+ auf, die Triple-Kamera kommt mir 50 + 50 + 13 Megapixel aus und die Speicherkombination liegt bei 8 und 256 GB ohne Erweiterung. Kleine Nadelstiche setzt man dennoch: Du lädtst das Oppo Find X5 nämlich mit satten 80 Watt, kabellos zudem mit 30 Watt, und bekommst eine Telekamera, die bei den „Spar“-Flaggschiffen oft weggelassen wird. Enttäuschend ist jedoch die IP54-Zertifizierung. Das können schon wesentlich günstigere Handys besser.

Bei den inneren Werten gibt es eine Besonderheit. Denn der Prozessor kommt von Qualcomm und hört auf den Namen Snapdragon 888. Damit baut Oppo nicht auf den neuesten Rechner der Amerikaner, den Snapdragon 8 Gen.1. Die Kamera wird aber von einem Spezialisten angetrieben. Den nennt Oppo Mari Silicon. Hier muss ein Test zeigen, wie leistungsfähig der Mari Silicon Prozessor ist. Er wurde von Oppo selbst entwickelt, was die Ambitionen des Herstellers verdeutlichen, dass man bei den ganz großen wie Samsung und Apple mitspielen will.

Oppo Find X5 Hands-On

Der erste Eindruck

Das kompakte, aber nicht kleine Smartphone von Oppo bietet eine matte Rückseite, die sich hervorragend anfühlt. Der Rahmen ist im Gegensatz dazu glänzend. Das führt dazu, dass sich dort Fingerabdrücke sammeln wie Staub auf dem Dachboden, während die Rückseite frei bleibt. Nimmst du es zum ersten Mal in die Hand, wird dir schnell die hochwertige Verarbeitung auffallen. Keine Spalten, drecksammelnden Ecken oder labberige Bauteile trüben das Bild. Das geht im Rahmen weiter: Die mechanische Taster sind klein und sehr dünn gehalten. Sie haben dafür aber einen sehr festen Druckpunkt und fühlen sich dadurch toll und technischer an, als bei vielen Konkurrenten.

Die Display-Ränder sind zu den Seiten leicht gebogen, was einen edlen Eindruck vermittelt, aber auch Nachteile wie Reflexionen hat. Trotzdem sorgen sie für ein Handschmeichler-Gefühl. Die Ecken des Displays bieten dabei einen anderen Radius, als das Gehäuse ihn vorgibt. Das ist nicht sehr störend, zeigt aber dennoch, dass man hier kein vollkommenes Gerät in der Hand hat.

Oppo Find X5 Hands-On

Software, Kamera, Leistung

Die Software fühlt sich flott an, jedoch ist das keine echte Qualifikation. Denn hier fehlt noch die finale Software-Version. Dennoch sollte es dem Oppo Find X5 nicht an Leistung fehlen. Der Snapdragon 888 von Qualcomm gilt gemeinhin als gutmütig und performant. Gleiches gilt für die Kamera. Im ersten Eindruck kommt sie mit schlechtem Licht gut zurecht, jedoch kann hier nur ein ausführlicher Test den wahren Wert der Sensorenkombination zeigen.

Zusammenfassend ist das Oppo Find X5 im ersten Eindruck ein guter Aufschlag gelungen. Das große Aber folgt zugleich: Die meisten positiven Aspekte können auch günstigere, aktuelle Smartphones ähnlich gut. Den Unterschied zur 700 bis 800 Euro Klasse muss das Oppo Find X5 also im Test herausarbeiten.