Neue Smartphones bei O₂: Das kostet die Xiaomi-12-Serie mit Vertrag – und das gibt’s gratis dazu

Im Fokus stehen bei den neuen Angeboten die beiden besseren Modelle der Serie, das Xiaomi 12 und das Xiaomi 12 Pro. Im Vergleich zum etwas abgespeckten Xiaomi 12X basieren sie etwa auf dem neuen Super-Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Der besetzt langsam aber sicher die Top-Plätze der schnellsten Smartphones der Welt, ist 5G-fähig und auch sonst recht vielversprechend.

Gratis-Smartwatch dazu und 100 Euro Bonus: Xiaomi 12 und 12 Pro bei O₂

Bestellst du das Xiaomi 12 oder 12 Pro bei O₂, kannst du zum Marktstart von diversen Sonderaktionen, sowohl vom Hersteller, als auch vom Tarifanbieter, profitieren. Hier ist einerseits die Smartwatch Xiaomi Watch S1 Active zu nennen, die du bei Kauf-Registrierung auf dieser Seite (bis 15. Mai 2022) gratis zugeschickt bekommst. Die Uhr hat einen Gegenwert von 179 Euro (UVP). Eigentlich endete die Aktion schon am Montag, 28. März, als spätestes qualifiziertes Kaufdatum. Es gibt aber den Hinweis, dass die Aktion exklusiv für Käufe bei Telefónica (also auch O₂) bis zum 4. April verlängert wird – also heute Abend endgültig endet.

Zum anderen gibt es von O₂ derzeit noch den 100-Euro-Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme. Dieser wird dir in 5-Euro-Schritten auf den ersten 20 Rechnungen deines Vertrags per Gutschrift verrechnet. Und noch eine Aktion gibt’s von O₂: Buchst du die IPTV-Option O₂ TV L zu deinem Vertrag hinzu (9,99 Euro monatlich, jeden Monat kündbar), gibt es ein Jahr lang Netflix geschenkt (wie das funktioniert, erklären wir hier).

Rechenbeispiel: Das kosten die beiden Smartphones

Für die Kosten nehmen wir den Tarif O₂ Free M als Beispiel, der eine Allnet-Flat, 20 GB Datenvolumen und 5G-Zugang bietet. In jeder denkbaren Kombination kostet das Smartphone – unabhängig ob Xiaomi 12 oder Xiaomi 12 Pro – einen Euro. Der Preisunterschied wird also auf der Monatsrechnung bei der Grundgebühr deutlich. Im Modell mit 24 Monaten Laufzeit sind das folgende Konditionen:

Xiaomi 12: 49,99 Euro monatlich → Zum Angebot

Xiaomi 12 Pro: 59,99 Euro monatlich → Zum Angebot

Die Kosten kannst du auf Monatsebene senken, wenn du etwa die Laufzeit auf 36 oder 48 Monate verlängerst. Dazu stehen die Smartphones auch in den anderen O₂-Tarifen zur Verfügung, bishin zum Free Unlimited Max (mit dem 12 Pro für 89,99 Euro). Generell entsprechend die 10 Euro Unterschied pro Monat insgesamt 240 Euro. Im Verhältnis ist damit die Basis-Variante der bessere Deal: In den angebotenen Varianten (jeweils 8+256 GB) ist das Xiaomi 12 ohne Vertrag nur 150 Euro günstiger als das Pro-Modell. Beim Design hast du bei O₂ die volle Auswahl: Beide Smartphones stehen in Blau, Grau und Lila zur Verfügung.