Netflix für O₂-Kunden ein Jahr geschenkt: So funktioniert die neue Aktion

Wer jetzt O₂ TV als Option zu seinem Vertrag hinzubucht – oder den Service einfach so separat abschließt – erhält einen Gutschein für ein Jahr Netflix. Bedingung ist die entsprechende Tarif-Option – O₂ TV L & Netflix – die je nach Konfiguration 9,99 Euro monatlich kostet und so auch zu jedem Smartphone-Tarif-Bundle hinzugefügt werden kann. Etwa zum aktuellen Deal mit iPhone 13 und kostenlosen AirPods Pro oder auch den Marktstart-Aktionen zum Samsung Galaxy S22 Ultra.

Nach Buchung und Aktivierung erhältst du einen Gutschein für dein Netflix-Konto per E-Mail oder SMS. Diesen kannst du dann in deinem Netflix-Account eingeben und hinterlegen. Dort wird dir dann ein Guthaben von 155,88 Euro gutgeschrieben, was einem Jahr Netflix Standard (12 × 12,99 Euro) entspricht. Das heißt: Der Gratis-Zeitraum ist dann nicht an eine komplizierte Account-Kopplung von O₂ TV und Netflix gebunden und gilt auch für laufende Netflix-Konten. Netflix-Neukunden können ihn selbstverständlich ebenfalls einlösen.

O₂ TV L mit Netflix: Das bietet der On-Demand-TV-Dienst

Netflix ist wohl der bekannteste Streaming-Dienst unserer Zeit, hier sind kaum weitere Worte nötig (Hier findest du die aktuellen Netflix-Highlights). Bei O₂ TV mag das anders aussehen. Wieso sollte man überhaupt einen TV-Dienst zum Handyvertrag hinzubuchen?

Bei O₂ TV handelt es sich um einen TV-Streaming-Dienst ohne Kabel- oder Satelliten-Anschluss mit einigen Extras. Das Angebot basiert auf dem Komplett-Programm von waipu.tv und besteht im Kern daraus, dass du TV-Sender via Internet im Livestream empfängst. Neben der ganzen Bandbreite linearer deutscher und einiger internationaler TV-Sender sind hier auch ein paar exklusive Programme empfangbar.

Daneben wird O₂ TV um einige funktionale Extras ergänzt. So steht dir ein Online-Speicher für Aufnahmen zur Verfügung. Und im Tarif O₂ TV L kannst du mobil und auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen. Zur Einordnung, wenn du keinen Unlimited-Vertrag nutzt: Eine Stunde Fernseher über O₂ TV verbraucht circa 675 MB Datenvolumen (SD, in HD-Qualität verdreifacht sich das Volumen etwa). Mehr zu O₂ TV erfährst du in unserem ausführlichen Testbericht zum Streaming-Dienst.

Netflix Serien-Highlights für Groß und Klein.

Mit der vollen Bandbreite von O₂ TV beziehungsweise waipu.tv und Netflix, bist du an der Streaming-Front bestens aufgestellt und verpasst so gut wie nichts. Die meisten Smart TVs haben außerdem eine App für O₂ TV, sodass du den Dienst nicht nur auf dem Smartphone und Tablet, sondern auch ganz bequem zu Hause auf großem Bildschirm genießen kannst. In diese Kerbe schlägt auch das Angebot, O₂ TV nicht nur zum Mobilfunk-, sondern auch zum Festnetz-Tarif hinzuzubuchen. Preislich ist es ein echter Kracher: Die 9,99 Euro für O₂ TV liegen schon unter den sonst fälligen 12,99 Euro Netflix. Im ersten Jahr sparst du im Verhältnis somit richtig, im zweiten Vertragsjahr sorgt dann insgesamt die Mischkalkulation für den Schnäppchen-Charakter.