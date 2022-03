Xiaomi 12 Serie: Die wichtigsten Unterschiede zwischen den Modellen

Xiaomis neue Top-Serie besteht aus den Modellen Xiaomi 12, 12 Pro und 12X. Das Xiaomi 12 Pro ist das Premium-Modell und es kostet über 1.000 Euro, das Basismodell Xiaomi 12 startet bei rund 850 Euro und das Xiaomi 12X ist das Budget-Modell, das für knapp 660 Euro auf den Markt kommt. Wir schauen genauer darauf.

Optisch sind die drei Modelle kaum zu unterscheiden. Hältst du die neuen Xiaomi-Smartphones jedoch in den Händen, merkst du sofort den Unterschied: denn das Pro-Modell ist ein gutes Stück größer als seine beiden Geschwister. Hier misst der Bildschirm üppige 6,73 Zoll in der Diagonale. Das Xiaomi 12X und das Xiaomi 12 fällt mit einer Display-Diagonale von 6,28 Zoll hingegen deutlich kompakter aus. Alle Bildschirm laufen mit AMOLED-Technik und sind durch Gorilla Glas „Victus“ vor Kratzern und Stürzen geschützt.

Xiaomi 12 Pro mit höherer Auflösung und variabler Refresh-Rate

Die Unterschiede der drei Geräte zeigt auch der Blick auf deren Display-Auflösung: So lösen das Xiaomi 12X und 12 mit jeweils 1.080 × 2.400 Pixeln auf und das Pro-Modell mit 1.440 × 3.200 Pixeln. Weiterhin bietet das 12 Pro einen kleinen Vorteil in puncto Bildwiederholrate. Denn diese beträgt zwar bei allen Geräten 120 Hertz – das Pro-Modell kann die hohe Refresh-Rate allerdings auch herunterregeln, wenn du sie gerade nicht benötigst. So sparst du etwa beim Lesen und Surfen Strom und bist beim Videostreaming oder Gaming voll auf der Höhe der Zeit.

Das Xiaomi 12X, das preiswerteste Gerät im Bunde, kommt mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte Speicherplatz. Beim Xiaomi 12 kannst du zwischen 8 Gigabyte RAM und 128 internem Speicher oder 8 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte Speicher wählen. Das Pro-Modell gibt’s in den Ausführungen 8 + 256 Gigabyte und 12 + 256 Gigabyte. Und was die Farben angeht, in denen die drei Top-Smartphones erhältlich sind: Jedes Modell gibt’s in Grau, Blau oder Violett – so ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Weniger Leistung im Budget-Modell, fast der gleiche Akku bei allen drei Geräten

Da du fürs Xiaomi 12X weniger bezahlst, kommt hier mit dem Snapdragon 870 auch ein etwa 25 Prozent leistungsschwächerer Prozessor zum Einsatz. Der ist aber immer noch so schnell, dass du im Alltag kaum einen Unterschied bemerken solltest. In den anderen beiden Modellen ist je ein Snapdragon 8 Gen 1 mit noch mehr Power verbaut. Auch die Akkukapazität der drei neuen Xiaomi-Handys fällt in etwa gleich aus. Beim Budget- und beim Basismodell bietet der Akku je 4.500 mAh. Der Akku des Premium-Modells liegt mit einer Kapazität von 4.600 mAh nur minimal darüber – dafür benötigt das Gerät aufgrund seines größeren Displays jedoch auch mehr Energie.

Rein äußerlich unterscheiden sich die neuen Xiaomi-12-Modelle (hier das Xiaomi 12) kaum voneinander.

Alle Xiaomi 12 Handys können Turboladen – das Pro-Modell lädt noch schneller

Während sich die Akku-Kapazität der Geräte kaum voneinander unterscheidet, stecken in der Aufladegeschwindigkeit einige Unterschiede. So kann das Xiaomi 12X Turboladen mit 67 W – das entspricht circa 40 Minuten Aufladedauer. Das Basis-Modell kann ebenfalls per Kabel mit 67 W laden, bietet aber noch mehr. Denn es lässt sich zusätzlich auch mit 50 W induktiv Turboladen, wodurch du auch ohne Kabel in knapp 55 Minuten wieder einen vollen Akku hast.

Darüber hinaus kannst du mit dem Basis-Modell mit 10 W kabellos andere Geräte dank Umkehrfunktion laden. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn du kabellos aufladbare Kopfhörer besitzt und dir unterwegs der Saft ausgeht. Denn die Kopfhörer kannst du einfach an das Handy halten und so praktisch aufladen. Bei der Pro-Variante geht Xiaomi noch einen Schritt weiter. Hier lädt das Smartphone dank Hypercharge-Funktion mit 120 W per Kabel auf. So hast du nach rasanten 18 bis 25 Minuten wieder 100 Prozent Akkuleistung. Kabellos lädst du das Gerät ebenso schnell auf, wie das Basis-Modell und auch die 10-W-Umkehrfunktion ist hier integriert.

Gute Kameras in Xiaomi 12X und 12 – Pro-Modell kommt mit Premium-Ausstattung

Die drei Xiaomi-Flaggschiffe unterscheiden sich weiterhin durch ihre jeweils drei integrierten Kameras. Während das Xiaomi 12X und 12 mit den gleichen Kameramodulen ausgestattet ist, kommt das Xiaomi 12 Pro mit einer Premium-Ausstattung. Konkret bedeutet das: Beim Pro-Modell bekommst du die Weitwinkelkamera, Ultra-Weitwinkelkamera und Telekamera mit jeweils 50 Megapixeln.

Beim Xiaomi 12(X) löst die Hauptkamera zwar ebenfalls mit 50 Megapixeln auf – die Ultra-Weitwinkelkamera jedoch mit 13 Megapixeln und die Telemakro-Kamera mit 5 Megapixeln. Selfies schießt du mit allen drei Geräten mit einer Auflösung von 32 Megapixeln. Alle drei Xiaomi-Flaggschiffe bieten die aktuellen Funkstandards WLAN 6, 5G, LTE und NFC.

Große „Bullaugen-Kamera“ beim Xiaomi 12X.

Möchtest du weniger Geld ausgeben und bevorzugst ein eher kompaktes Top-Smartphone, ist das Xiaomi 12X das beste Gerät für dich. Abstriche musst du hierbei aber beim Prozessor machen. Der Sprung zum Basis-Modell ist ansonsten kein großer. Erst bei der Pro-Version bekommst du ein schärferes Display, eine bessere Kamera und eine noch schnellere Ladefunktion. Unter dem Strich wiegt der bessere Prozessor den Unterschied von 12X zum Xiaomi 12 kaum auf, sodass du mit der X-Version in den meisten Fällen am besten fährst.

Zum Verkaufsstart bekommst du eine Xiaomi-Smartwatch dazu geschenkt

Zum Launch der neuen Xiaomi-Reihe kannst du dir verschiedene Bundles sichern und so mehr für dein Geld bekommen. Kaufst du dir bis zum 31. März das Xiaomi 12X bei Mediamarkt, bekommst du eine Xiaomi Redmi Watch 2 Lite dazu geschenkt. Alles, was du dafür tun musst: Du legst das neue Smartphone in den Warenkorb und wählst dazu die Smartwatch in deiner gewünschten Farbe aus – und schon bekommst du beide Geräte geliefert. Der Kostenpunkt liegt bei 659 Euro.

Entscheidest du dich bis zum 28. März für ein Xiaomi 12 oder 12 Pro, bekommst du eine Xiaomi Watch S1 Active kostenfrei hinzu. Der Preis für das Xiaomi 12 mit 256 Gigabyte Speicherplatz liegt bei 899 Euro, für das Pro-Modell mit 256 Gigabyte zahlst du bei Mediamarkt 1149 Euro. Bei diesen beiden Angeboten musst du jedoch einen weiteren Schritt machen, um die Smartwatch zu erhalten. Denn nach dem Kauf musst du dich zwischen dem 29. März und 15. Mai bei Xiaomi registrieren – im Anschluss schickt dir Xiaomi die Smartwatch nach Hause.

Auch möglich: Kaufe eine Xiaomi Watch S1 oder Watch S1 Active und erhalte bis zum 31. März eine Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 gratis dazu