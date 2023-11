Pixel 7 vs. Pixel 8: Deshalb lohnt sich der Vorgänger des neuen Google-Flaggschiffs

Googles Pixel-Smartphones erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, und der Android-Entwickler hat sich in vielen Märkten Platz drei gesichert. Das hat einige Gründe. Unter anderem bietet Google vergleichsweise günstige Oberklasse-Smartphones an. Zum anderen sind die Kameras, vor allem dank der Software-Experten bei Google unter den Besten im Markt. Dazu kommt bei den Mobiltelefonen des Android-Entwicklers Hard- und Software aus einer Hand. Das spürt man nicht nur bei der Bedienung, sondern auch an der Update-Garantie von mittlerweile 7 Jahren und exklusiven Funktionen in Android, die nur auf Pixel-Geräten laufen.

Google Pixel 7 vs. Pixel 8

Wir haben uns beide Smartphones in unseren Tests genau angesehen und können beiden eine sehr starke 4 von 5 Sterne Bewertung attestieren. Die technischen Daten kannst du in unserem Datenbank-Vergleich nachvollziehen. Doch wo liegen nun die Stärken des älteren Pixel 7 gegenüber dem neuen Pixel 8?

Viel hat sich nicht getan zwischen den beiden Modellen. Klar ist der neue Prozessor etwas schneller als der Alte, die Kamera ist wieder ein paar Prozent schärfer und funktionaler geworden und das Display kann jetzt nicht nur 90 Hertz, sondern variabel zwischen 60 und 120 Hertz hin und her schalten. Dazu hat der Akku etwas mehr Kapazität. Doch genügt das? Die Weiterentwicklungen sind, wenn man den alltäglichen Gebrauch ansieht, eher klein. Und dafür wurde der Preis ordentlich angehoben. Denn: kostete das Pixel 7 zur Einführung in der kleinsten Version noch 650 Euro, sind es beim Nachfolger Pixel 8 knapp 800 Euro. Und wie immer werden Android-Smartphones mit der Zeit günstiger und so ist das Pixel 7 jetzt schon für rund 500 Euro zu haben. Ein Vorteil, der gerade mit Blick auf die Zeiten von Inflation und knapper Kassen, nicht zu überschätzen ist.

Pixel 7: Kameradetails

Display-Größe als Mini-Punkt

Der zweite Grund, sich eher das Pixel 7 als das Pixel 8 anzusehen, ist das Display. Klar, das neue Panel von Google hat eine variable Bildwiederholfrequenz. Wenn du jedoch den Akku schonen willst und trotzdem eine flüssige Darstellung brauchst, beispielsweise beim Zocken, kann das 90-Hz-Panel des Pixel 7 allemal mithalten. Es ist in der Hinsicht ein guter Kompromiss. Doch es gibt eine kleine andere Änderung bei der Modellpflege, die mehr ins Gewicht fällt. Denn das neue Display ist um 0,1 Zoll kleiner als der Vorgänger. Nun ist das nicht viel, jedoch ist der Vorgänger schon ein Winzling in der Oberklassen-Liga der aktuellen Smartphones. Mit dem Pixel 8 treibt es Google also hier auf die Spitze. Wer also ein kompaktes, aber kein winziges Handy sein Eigen nennen will, ist eher beim Pixel 7 gut beraten.

Preis-Leistung des Pixel 7 im Fokus

Last but not Least schauen wir auf einen Punkt, der sehr nahe an unserem ersten Argument liegt, jedoch nicht verwechselt werden darf. Denn auch das Pixel 8 wird günstiger werden und irgendwann ist es auf dem Niveau, den das Pixel 7 jetzt hat. Das dicke Aber kommt jetzt: Wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber anderen Smartphone-Marken der jeweiligen Preisklasse anschaut, ist das Pixel 7 nicht nur zurzeit, sondern auch schon bei seinem Debüt unschlagbar (gewesen). Es gibt aktuell einfach kein Smartphone für 500 Euro, das im Allgemeinen an die Leistung und im Speziellen an die Kamera des Pixel 7 herankommt. Das ist beim Pixel 8 anders. Das heißt, in ihren jeweiligen Preisbereichen, bekommst du beim Pixel 7 nichts Besseres, beim Pixel 8 dagegen tummeln sich viele Konkurrenten. Willst du also den ultimativen Preis-Leistungs-Kracher, ist das Pixel 7 dem Pixel 8 in jedem Fall vorzuziehen.

Fazit

Das Pixel 8 ist das reifere Smartphone, wird länger Updates bekommen und ist im Allgemeinen auf technisch höherem Stand. Doch genügt das? Gerade mit dem Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis und den Preis selbst ist das Pixel 7 dem neueren Pixel 8 überlegen. Und das nicht nur jetzt, sondern auch noch monatelang. Schwankst du also zwischen den beiden Modellen, musst du selbst entscheiden, ob die kleinen Verbesserungen dir die aktuell rund 250 Euro Aufpreis im Markt Aufpreis wert sind.

