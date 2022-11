Hier gibt’s Netflix faktisch gratis: Der waipu-Cyber-Deal gilt nur noch heute

Zugriff auf über 200 Fernsehsender – die meisten davon in HD – bekommst du mit dem Perfect Plus-Abo waipu.tv. Noch bis heute (28.11.) gibt es 50 Prozent Rabatt auf mehrere 12-Monatspakete der Video-On-Demand-Plattform. Was du für dein Geld bekommst und wie gut die Streaming-Deals sind, klären wir in diesem Artikel. Spoiler: Unter anderem gibt’s ein Netflix-Abo für ein Jahr praktisch kostenlos.

waipu.tv Perfect Plus zum halben Preis

Als Neukunde bekommst du ab sofort das Perfect Plus-Paket zum Angebotspreis von nur 6,50 Euro statt normalerweise 12,99 Euro monatlich. Somit sparst du über die Laufzeit von 12 Monaten Kosten von rund 78 Euro. Das Paket beinhaltet insgesamt 218 TV-Sender – davon kannst du 203 Sender in HD anschauen und sogar 55 Pay-TV-Sender sind mit dabei. Darunter: RTL Crime HD, 7Fun HD oder Eurosport 2 HD.

Mit dem Perfect Plus-Paket kannst du bis zu vier Streams gleichzeitig schauen – so kannst du den Account etwa mit deinen Mitbewohnern oder deiner Familie teilen und jeder kann sein Lieblings-Programm ansehen. Zusätzlich hast du Zugriff auf die waiputhek mit über 30.000 Film- und Serien-Blockbustern. Cool ist außerdem die Play/Pause-Funktion, mit der du das laufende TV-Programm einfach mittendrin pausieren und später weiterschauen kannst. Hast du den Anfang einer Sendung verpasst, lässt sich mit der Restart-Funktion auch an den Beginn der Sendung springen, damit dir keine spannende Szene mehr entgeht.

Netflix faktisch kostenlos mit dabei

Ebenfalls 50 Prozent Rabatt bekommst du derzeit für das Perfect Plus-Paket samt waipu.tv 4K Stick. Dadurch zahlst du aktuell nur acht statt 15,99 Euro für 12 Monate und sparst somit über die gesamte Laufzeit fast 96 Euro. Hier ist der 4K-Streaming-Stick mit dabei, den du einfach via HDMI an deinen Fernseher anschließt und somit die vollen Vorteile auch im Großformat nutzen kannst. Hast du bereits einen anderen Streaming-Stick oder einen Smart-TV kannst du aber selbstverständlich auch damit auf das volle Streaming-Paket zugreifen.

Für 12,25 statt 24,49 Euro kannst du dir aktuell auch das Perfect Plus-Paket im Kombi-Angebot zusammen mit Netflix Standard sichern. Hierbei sparst du über 12 Monate sogar mehr als 147 Euro. Rechnerisch ist Netflix hier sogar kostenlos mir von der Partie. Die Konditionen von Perfect Plus sind dabei dieselben, ein Netflix-Abo kommt aber noch obendrauf. Außerdem erhöht sich die Anzahl an parallelen Streams von vier auf fünf, sodass noch mehr Nutzer gleichzeitig ihre Lieblingssendung schauen können.

Generell gilt bei allen Paket-Angeboten von waipu.tv: Wenn du nicht vor Ende des elften Monats kündigst, verlängert sich das Abo um jeweils einen zusätzlichen Monat. Ab dem 13. Monat zahlst du dann jeweils den regulären Preis. Du kannst aber monatlich kündigen.