Top-Deal bei Aldi: 5G-Handy von Samsung zum Knallerpreis

Es ist schon ein paar Wochen her, seit Aldi letztmals in seinen Filialen ein Smartphone aus dem Hause Samsung angeboten hat. Jetzt ist es mal wieder so weit. Ab dem 7. April legen sowohl Aldi Nord als auch Aldi Süd das Samsung Galaxy A22 5G in die Verkaufsregale – SIM-Karte und 10 Euro Startguthaben für den Prepaidtarif von Aldi Talk inklusive. Ein guter Deal? Wir klären auf.

Samsung Galaxy A22 5G – 5G für kleines Geld

Nutzen kannst du das Galaxy A22 5G natürlich nicht nur mit der beiliegenden SIM-Karte von Aldi Talk, sondern auch mit jeder anderen SIM; egal von welchem Provider. Und das ist gegebenenfalls sogar sinnvoll. Denn Aldi Talk bietet aktuell noch keine Möglichkeit, 5G zu nutzen, obwohl das Samsung-Handy dies möglich macht. Vielleicht bist du aber ja schon in der glücklichen Lage, einen Handytarif zu verwenden, der auch die 5G-Nutzung gestattet. Gerade dann ist das Galaxy A22 5G eine gute Wahl für dich. Andernfalls kannst du mit dem Smartphone aber natürlich auch die hiesigen LTE-Netze verwenden.

Neben 5G-Unterstützung bietet das auf Android 11 basierende Samsung Galaxy A22 5G unter anderem ein 6,6 Zoll großes TFT-Display (1.080 x 2.408 Pixel, 90 Hz), 4 GB RAM und 64 GB erweiterbaren Speicher sowie als Prozessor den MediaTek Dimensity 700 mit insgesamt acht CPU-Kernen (2 x 2,2 GHz, 6 x 2 GHz). Auf der Rückseite sind drei Kameras zu finden (48 + 5 + 2 Megapixel), vorne ist eine 8-Megapixel-Kamera für Selfies und Videotelefonate verbaut. Der nicht austauschbare Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh, für mobiles Bezahlen über Google Pay ist auch NFC an Bord.

Was kostet das Samsung Galaxy A22 5G bei Aldi?

Sowohl Aldi Nord als auch Aldi Süd bieten das Samsung Galaxy A22 5G ab dem 7. April zu einem Preis von 159 Euro an. Das sind 60 Euro weniger als von Samsung selbst empfohlen. Allerdings bietet der Hersteller selbst das Smartphone derzeit bereits für 199 Euro in seinem Webshop an, sodass die tatsächliche Ersparnis nur bei 40 Euro liegt. Bei anderen Onlinehändlern werden für das beliebte Einsteiger-Smartphone aktuell mindestens 179 Euro fällig. Aldi zündet also mal wieder hinsichtlich eines günstigen Smartphone-Angebots einen echten Kracher.

Erwähnen möchten wir an dieser Stelle aber auch noch, dass es das Samsung Galaxy A22 5G auch mit 128 GB großem Speicher zu kaufen gibt. Dafür werden aktuell mindestens 212 Euro fällig. Weil du den Speicher des 64-GB-Modells mit einer microSD-Karte jedoch um bis zu 1 TB erweitern kannst, ist das 128-GB-Modell eigentlich nicht notwendig.

