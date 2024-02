Spar-Tipp: Hier gibt’s das iPhone 14 jetzt über 400 Euro billiger

Auch nach dem Release des iPhone 15 lohnt sich das Vorgängermodell auf jeden Fall weiterhin. Mit einem schicken 6,1 Zoll Display sowie einer top Leistung im Alltag bekommst du beim iPhone 14 wie gewohnt hochwertige Technik aus dem Hause Apple geboten. Und das Beste: Mittlerweile gibt’s das Smartphone deutlich günstiger. O 2 liefert dir jetzt etwa einen genialen Tarif-Deal zu dem Gerät, bei dem du lediglich 217 Euro fürs iPhone 14 extra zahlst. Wir schauen genauer hin.

O2-Tarif zum iPhone: Mit 25 GB, Allnet-Flat und Co.

Bevor wir uns die Ersparnis genauer anschauen, stellen wir dir erst mal den Tarif zum iPhone 14 genauer vor. Du bekommst hierbei den O 2 Mobile M Vertrag mit 25 GB für monatlich 34,99 Euro (36 Monate) geboten. Du bist dabei mit bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz des Betreibers unterwegs. Dies garantiert flüssiges Surfen und selbst HD-Streams sollten dadurch stets ruckelfrei laufen. Dank des Grow-Vorteils bekommst du zudem jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten geschenkt.

Abgerundet wird das umfangreiche Tarif-Paket noch von einer Telefon- und SMS-Flat sowie kostenlosem EU-Roaming. Für das iPhone 14 fällt zusätzlich noch ein einmaliger Gerätepreis von 37 Euro, plus 4,99 Euro Versandkosten, an. Der Anschlusspreis wird bei dem Angebot hingegen komplett gestrichen.

iPhone 14 über 400 Euro billiger? So rechnet sich der Deal

Jetzt rechnen wir den Deal noch fix durch. Dafür schauen wir uns zunächst die monatlichen Grundkosten genauer an. Im Bundle mit dem iPhone 14 zahlst du hier wie bereits erwähnt 34,99 Euro pro Monat. Ohne das Apple-Handy kostet der O 2 Mobile M Vertrag hingegen nur 29,99 Euro – du zahlst also einen monatlichen Aufpreis von 5 Euro für das Smartphone. In Kombination mit dem Gerätepreis kostet dich das iPhone über die Mindestvertragslaufzeit von 36 Monaten dadurch insgesamt 221,99 Euro extra. Ein waschechtes Schnäppchen. Immerhin gibt’s das Handy im Netz momentan nicht unter 659 Euro – und das auch nur bei eBay, sonst zahlst du meist deutlich über 700 Euro. Du sparst bei dem Tarif-Angebot von O 2 somit mindestens 437 Euro! Wer also ein preiswertes Apple-Bundle sucht, sollte sich dieses Angebot zumindest mal näher anschauen.

Auch 2024 immer noch herausragend: Das iPhone 14 im Überblick

Das iPhone 14 überzeugt nicht nur durch seine kompakte Größe, sondern auch mit hochwertiger Technik. So liefert das 6,1 Zoll OLED-Display etwa gestochen scharfe Bilder in 60 Hz, während dir das Smartphone im Alltag eine durchweg flüssige Nutzererfahrung bietet. Die bemerkenswerte Performance wird durch das Trio aus dem Apple A15 Bionic Prozessor, 6 GB Arbeitsspeicher sowie iOS 17 gewährleistet.

Apple iPhone 14 Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A15 Display 6,1 Zoll, 1.170 x 2.532 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.279 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 172 g Farbe Blau, Violett, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß), Product (Rot), Gelb Einführungspreis iPhone 14 (6/128 GB): 999 €, iPhone 14 6/(256 GB): 1129 €, iPhone 14 (6/512 GB): 1389 € Marktstart September 2022

Doch das iPhone 14 hat noch in vielen anderen Bereichen einiges zu bieten. Gefunkt wird etwa via 5G, Bluetooth 5.3 sowie NFC für mobiles Bezahlen. Zudem ist das Smartphone nach IP68 gegen Untertauchen geschützt. Für beeindruckende Fotos steht außerdem eine TrueDepth-Kamera mit 12 MP zur Verfügung. In Kombination mit einem optischen Bildstabilisator sowie digitalem und optischem Zoom knipst du so schicke Schnappschüsse. Beim Speicher setzt Apple auf 128 GB.

→ iPhone 14 mit 25 GB für monatlich 34,99 Euro

Neben dem iPhone 14 gibt es bei O 2 momentan noch viele weitere spannende Tarif-Bundles zu entdecken. Passend zum Valentinstag liefert dir der Netzbetreiber nämlich die sogennanten Lovedeals, bei denen du manchmal sogar direkt zwei Smartphones zum Tarif bekommst. Ein passendes Angebot rund um zwei Google-Phones, haben wir dir hier vorgestellt.

