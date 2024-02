Kein Scherz: Wer ein Pixel 8 Pro bei O2 bestellt, bekommt gerade ein weiteres Pixel gratis dazu

Holst du dir das Pixel 8 Pro zusammen mit dem Tarif O₂ Mobile M mit 25 GB+ 5G-Datenvolumen, zahlst du bereits 49,99 Euro im Monat. Bei der aktuellen Aktion rund um Valentinstag schenkt dir O₂ aber ohne weitere Kosten noch ein Pixel 7a dazu. Du kannst also eins der Smartphones selber nutzen und das zweite mit Freunden, deiner Familie oder deinem Partner/deiner Partnerin teilen. Oder es einfach wieder zu verkaufen und zu Geld machen. In jedem Fall entsteht ein ordentliches Sparpotenzial, welches wir uns später genauer ansehen.

Pixel 8 Pro und 25-GB-Tarif: Das steht im Fokus des Deals

Im Zentrum des Angebots steht das Google Pixel 8 Pro zusammen mit dem O₂ Mobile M Tarif mit 25 GB+. Der Tarif selbst bietet dir 25 GB Datenvolumen im schnellen 5G-Netz. Dank des Grow Vorteils bleibt es aber nicht dabei, sondern jedes Jahr bekommst du noch einmal 5 GB monatliches Datenvolumen on top. Je länger du dabei bleibst, desto besser wird also das Preis-Leistungs-Verhältnis des Tarifs. Außerdem ist hier noch eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS mit dabei und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Dazu ist das Pixel 8 Pro ein zentraler Teil des Bundles. Hiermit bekommst du eines der, wenn nicht das beste Android-Smartphone auf dem Markt. Es hat ein 6,7 Zoll OLED-Display, das eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hertz bietet. Bewegungen sehen dadurch besonders flüssig aus. In unserem Test haben uns darüber hinaus vor allem die Software und das Kamerasystem überzeugt. Denn hier bekommst du zum einen pures Android und eine hochwertige Hardware, die perfekt auf das Betriebssystem abgestimmt ist sowie exklusive KI-Funktionen. Zum anderen setzt Google auf eine Triple-Kamera mit bis zu 50 MP, die hervorragende Bilder mit lebendigen Farben schießt und die du sogar als Webcam für deinen PC nutzen kannst. Abgerundet wird das Smartphone von einem 5.050-mAh-Akku, IP68-Wasserschutz sowie einem langen Update-Versprechen von satten sieben Jahren.

Lohnt sich das Angebot? Wir haben durchgerechnet!

Während normalerweise das Pixel 8 Pro mit dem O₂ Mobile M Tarif bereits 49,99 Euro monatlich kostet, bekommst du in diesem Bundle noch das ebenfalls starke Pixel 7a dazu geschenkt. Das hat uns im Test durch sein top OLED-Display, die exzellente Performance und die gute Kamera überzeugt. In diesem Bundle fallen neben den monatlichen Kosten nur noch einmalig 1 Euro Gerätepreis und 4,99 Euro Versandkosten an – einen Anschlusspreis musst du nicht zahlen.

Zum Vergleich: Das Pixel 8 Pro kostet allein bereits rund 815 Euro, während der Tarif allein schon ungefähr 1.080 Euro über die gesamte Mindestlaufzeit kosten würde. In diesem Angebot zahlst du jedoch insgesamt nur rund 1.805 Euro über die Laufzeit. Das Pixel 7a im Wert von 380 Euro bekommst du hier also wirklich dazu geschenkt!